Dokonalá obeta. Austrálčan Matt Dawson si dal odrezať časť prsta, aby mohol ísť na olympiádu do Paríža

Austrálsky pozemný hokejista Matt Dawson ukázal športovému svetu, ako vyzerá dokonalá obeta v praxi.

Tridsaťročná reprezentačná opora súhlasila s amputáciou časti zraneného prsta na ruke, aby sa mohla zúčastniť na blížiacich sa olympijských hrách 2024 v Paríži. Informovala o tom austrálska televízna stanica Channel Seven.

Sadra alebo amputácia

Dawson, ktorý na predchádzajúcich Hrách v japonskom Tokiu pomohol svojej krajine k zisku striebra, si nedávno zranil prstenník.

Lekári mu po vyšetrení dali na výber dve možnosti. Buď pôjde prst do sadry, zvolí si konzervatívny liečebný prístup a príde o účasť v Paríži, alebo si nechá časť zraneného prsta amputovať. Pozemný hokejista si vybral druhú možnosť.

„Urobil som toto rozhodnutie po dôkladnej diskusii s chirurgom. Nejde len o krátkodobé riešenie ovplyvňujúce môj štart v Paríži, ale myslíme si, že to tak bude lepšie aj pre môj dlhodobý život,“ povedal 30-ročný Austrálčan pre Channel Seven.

Tréner ocenil hráčovo rozhodnutie

Nečakaný krok svojho zverenca ocenil aj tréner austrálskej reprezentácie v pozemnom hokeji Colin Batch.

„Ide o obetu, o ktorej nemá právo rozhodovať žiadny tréner. Výrazným spôsobom to zvyšuje jeho osobnostný kredit. Som rád, že ho budem mať v tíme. Osobne si nie som istý, že ja by som to dokázal urobiť. Dokonale predviedol ako veľmi mu záleží na účasti v Paríži,“ povedal kouč Batch.

Austrália patrí medzi veľmoci v pozemnom hokeji a aj pred OH v Paríži je pasovaná do roly jedného z najväčších favoritov na celkový triumf. Na šiestich z ostatných siedmich olympijských hier sa „protinožci“ tešili zo zisku cenného kovu.

Zlato však zatiaľ naposledy Austrálčania získali pred 20 rokmi v gréckych Aténach. V Tokiu prehrali vo finále olympijského turnaja s Belgičanmi (2:3 po penaltovom rozstrele).