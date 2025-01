Baránek už nebude moderovať Sobotné dialógy v STVR, rozhodol sa skončiť po kritike rozhovoru s Ficom

Matej Baránek už nebude moderovať Sobotné dialógy v Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Ako informovala Andrea Pivarčiová poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie, v pondelok 27. januára oznámil rozhodnutie skončiť s moderovaním relácie svojim nadriadeným.

„Ako dôvody uviedol spôsob a formu verejného spochybnenia jeho práce zo strany niektorých kolegov. Už v našom prvom stanovisku sme moderátorovi vyjadrili podporu a zároveň znepokojenie nad konaním jednotlivcov vystupujúcich ako iniciatíva zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu,“ vysvetľuje Pivarčiová.

Od začiatku s ním situáciu riešili

Dodala, že vedenie verejnoprávneho telerozhlasu s moderátorom od začiatku komunikovalo a vzniknutú situáciu s ním riešilo.

„Vyjadrenia, ktoré odzneli na adresu moderátora, považujeme za nekorektné, neprofesionálne a veľmi nešťastné. Opakovane zdôrazňujeme, že nesúhlasíme s takouto formou verejných atakov, ktoré vytvárajú priestor na spochybňovanie práce našich kolegov, ako aj dôveryhodnosti verejnoprávneho média,“ podotkla Pivarčiová.

Akcentovala, že Baránka považujú za skúseného profesionála, rešpektujúceho princípy žurnalistiky. „Mrzí nás, že v dôsledku tejto situácie sa moderátor rozhodol k tak radikálnemu kroku,“ uzavrela.

Podľa iniciatívy nebol pripravený

Baránkovo pôsobenie v relácii Sobotné dialógy z 25. januára, v ktorej bol hosťom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) kritizovala platforma Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť, v ktorej je združených 1 200 zamestnancov a spolupracovníkov bývalej RTVS (dnes STVR).

Vo vyhlásení uviedli, že sa nestotožňujú so spôsobom, akým Baránek viedol rozhovor s Ficom, tvrdia, že obsahovo ani osobnostne nebol pripravený na to, čo ho v relácii čaká. Rovnako sú toho názoru, že nedokázal reagovať na premiérove tvrdenia, ktoré podľa nich boli zavádzajúce či nepravdivé.

„Relácia svojou dramaturgiou a obsahom nebrala do úvahy dôležitosť tém, ktorým bolo treba venovať pozornosť. Nechceme aby kritické slová padli iba na hlavu moderátora. Relácia má svoju dramaturgiu a vedenie, ktoré nesie zodpovednosť za to, komu zverí tak náročnú a zodpovednú rolu,“ píšu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Relácia nespĺňala službu verejnosti

Majú za to, že relácia nenaplnila to, čo verejnoprávnemu médiu ukladá zákon o STVR, a to „služba verejnosti… pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov a s pocitom spoločenskej zodpovednosti…“.

Diváctvo aj poslucháčstvo uistili, že vo verejnoprávnom telerozhlase pracuje mnoho ľudí pripravených daný paragaraf pri svojej práci napĺňať. Apelovali aj na vedenie STVR, aby k svojej časti zodpovednosti pristupovalo rovnako zodpovedne a garantovalo vyvážené a pravdivé vysielanie.

Odchod oznámil na sociálnej sieti

Ako informoval portál Aktuality.sk, Baránek svoj odchod zo Sobotných dialógov oznámil na sociálnej sieti, kde zároveň odmietol byť predmetom verejného hejtu, a to aj vzhľadom na vyostrujúcu sa vnútropolitickú situáciu. Podotkol, že situácia, keď časť jeho kolegov hejtovala jeho profesionálnu prácu, nenastala prvýkrát.

Zároveň smerom k STVR uviedol, že nepozná na Slovensku iné médium či firmu, kde by bolo takto akceptované očierňovanie vlastnými zamestnancami.

„Tento typ nestavovského správania nie je najšťastnejšou formou personálnej politiky STVR,“ uviedol Baránek podľa Aktualít. Svojmu nástupcovi či nástupkyni poprial veľa profesionálnych úspechov aj menej hejtu od vlastných ľudí.