Fico sa čuduje vylúčeniu Migaľa a Šalitroša zo strany Hlas-SD, bude chcieť vysvetlenie

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa čuduje rozhodnutiu vylúčiť poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo strany Hlas-SD a bude ho chcieť vysvetliť. Povedal to v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy. Podotkol, že by si to vedel predstaviť, ak by mala koalícia sto poslancov, ale nie pri aktuálnych počtoch.

Musia si spraviť „domáce úlohy“

Predsedovia koaličných strán Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Andrej Danko (SNS) si podľa neho musia urobiť svoje „domáce úlohy“ a urobiť poriadok v stranách. Zdôraznil, že on nebude ako premiér riešiť ich vnútrostranícke problémy. „Ak sa strana na 90 percent venuje vlastným veciam a iba 10 verejným, skončí,“ dodal.

Strana Hlas-SD v piatok na pracovnom kongrese vylúčila poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov. Stalo sa tak na návrh prítomných členov kongresu. Tlačové oddelenie strany informovalo, že návrh vznikol na základe informácií od vedenia strany o požiadavkách, ktoré títo poslanci vzniesli na utorkovom rokovaní s predsedom a podpredsedami Hlasu.

Vzniesli personálne nominácie

„Poslanci vzniesli ako jediné požiadavky vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas,“ informovala strana Hlas-SD.

V stanovisku ďalej píše, že strana Hlas-SD vždy kladie na prvé miesto záujmy a potreby ľudí na Slovensku, garanciu ich sociálneho bezpečia, prinášanie stability do spoločnosti a nikdy nepodriaďuje tieto hodnoty osobným záujmom svojich členov.