Fico: Pripravuje sa zoznam ľudí, ktorí budú vyhostení z územia Slovenska za rozvracanie krajiny

Aktuálne sa pripravuje zoznam ľudí, ktorí budú administratívne vyhostení z územia Slovenska v súvislosti so snahou o rozvracanie krajiny. Povedal to v sobotu premiér Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Vyhostenie sa uskutoční v priebehu najbližších dní.

Protesty sa organizujú na základe klamstva

„Preverujú sa tiež finančné toky, ako to bolo všetko financované, organizované, kto za tým všetkým stojí,“ uviedol Fico. Podľa neho sa aktuálne protesty v uliciach organizujú na základe klamstva o tom, že jeho vláda chce vytiahnuť Slovensko z Európskej únie a NATO. Viackrát v relácii zdôraznil, že takáto snaha tu nie je.

„Je to nezmysel non plus ultra,“ vyhlásil. Problémom je podľa jeho slov suverénny postoj vlády v témach zahraničnej politiky.

„Ide tu o názor na Ukrajinu, o nič iné. Tieto protesty nie sú organizované na 100 percent opozíciou, pretože túto omšu celebruje niekto iný – mimovládne organizácie financované zo zahraničia, ako napríklad Mier Ukrajine. A máme tu skupinu inštruktorov z viacerých krajín, ktorí presne inštruujú, že vymyslite si príbeh, zvolajte ľudí, zorganizujme nejaký stret s políciou a potom sa začne okupácia vládnych budov,“ tvrdil Fico. Dodal, že tento plán bol zverejnený už aj mediálne, preto o ňom môže hovoriť.

Útok na kataster nebol náhodou

Model majdanov podľa neho nie je ničím novým. Skupina ľudí zo zahraničia na Slovensku podľa neho pozostáva z desiatok ľudí.

„My teraz zisťujeme, kedy prešli na územie Slovenskej republiky, kde sa pohybujú, čo robia, pretože vykonávajú činnosť, ktorej úlohou je rozvracať túto krajinu,“ povedal premiér. Zdôraznil, že o zvolanie Bezpečnostnej rady ho požiadal prezident Peter Pellegrini po svojej návšteve Slovenskej informačnej služby (SIS), preto ju zvolal.

Fico tiež dodal, že útok na kataster nebol žiadnou náhodou. Cieľom tohto „príbehu“ bolo podľa neho vyvolať strach, že ľudia prídu o svoje majetky.

„Títo ľudia profesionálne klamú, asistuje im opozícia a protivládne médiá,“ hovorí Fico. Doplnil, že v piatok sa udial obrovský kybernetický útok na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorého cieľom bolo vytiahnuť z poisťovne osobné údaje.

Republiku si rozvracať nedá

„Nechcem, aby túto republiku niekto rozvracal len preto, že sa mu nepáči názor vlády na Ukrajinu. Republiku si rozvracať nedáme,“ povedal Fico.

V súvislosti s protestami neplánuje odstúpiť z funkcie. „Sme príliš ostrieľaní a skúsení na to, aby nám nejaké mimovládne organizácie a nejaké ukrajinské a gruzínske gardy rozvrátili štát,“ povedal.

Podľa slov premiéra o výsledkoch volieb nerozhoduje ulica, ale parlamentné voľby a ak sa má vymeniť vláda, tak to má byť voľbami – či už predčasnými, alebo riadnymi.