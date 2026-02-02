Mercedes Triedy S - technologický vrchol vďaka supermozgu - FOTO

Mercedes Triedy S má za sebou dôkladný facelift. O novinkách sme si už čo-to napísali, teraz sa pozrieme na tie najzaujímavejšie počítačové vylepšenia dôkladnejšie a pridáme niekoľko nových info, ktoré sa do prvého textu jednoducho nezmestili.
Nová trieda S s mozgom
Operačný systém MB.OS zhŕňa všetky funkcie a schopnosti vozidla pod jednu strechu, ktorá pracuje na hardvéri s extrémne vysokým výkonom. Tzv. supermozog auta centralizuje všetky aspekty používania vozidla vrátane funkcie asistenčných systémov, infotainmentu i samotnej jazdy a spracováva ich výrazne rýchlejšie, než tomu bolo doteraz. Toto je pravdepodobne najvýznamnejšia zmena.
Zmena, ktorá sa bežne neudeje pri facelifte, no Mercedes spaľovaciu Triedu S jednoducho musel povýšiť na, respektíve nad úroveň svojich najnovších modelov. Vývoj nových technológií vo svete ale i v samotnom Mercedese je taký rýchly, že bežný šesť až osemročný cyklus obnovy generácií vozidiel je jednoducho príliš dlhý a značka musela konať.
Nikto si predsa nemôže myslieť, že také CLA-čko je chytrejšie ako Trieda S. Novinka tak (pravdepodobne do určitej miery) funguje podobne ako práve spomínané CLA a aj GLC EQ. To znamená, že nad všetkými senzormi, funkciami a vlastne celou nervovou elektrickou sústavou auta bdie jeden centrálny informačný systém, ktorý je priamo spojený s cloudovými službami Mercedesu.
Toto neprestajné napojenie na cloud pomáha autu riešiť úlohy, ktoré by samo o sebe riešiť nevedelo. Doslova mu dáva oči a myseľ vytŕčajúce nad samotné senzory auta. Cloud pomáha s dátami o premávke v reálnom čase i s informáciami, ktoré si žiada posádka prostredníctvom hlasového ovládania.
MB.Drive – jazda a parkovanie vylepšené cez AI
Nová Trieda S je vybavená vodou chladeným superpočítačom, ktorý má dostatok výkonu na to, aby vzdoroval dnešku, ale i zajtrajšku. To sa najviac vyplatí z hľadiska asistenčných systémov a ich nasledujúcich vylepšení. Každé nové S-ko je vybavená celou paletou senzorov (zmyslov vozidla) vrátane desiatich vonkajších kamier, piatich radarových snímačov a dvanástich ultrazvukových snímačov.
Dáta z týchto zmyslových orgánov vozidla sú prenášané a spracúvané v superpočítači, ktorý si na triedenie a správne vyhodnocovanie a následné reakcie pomáha algoritmami umelej inteligencie. AI je neprestajne trénovaná na masívnych základoch flotilových dát vozidiel značky, čo jej umožňuje lepšie triediť a chápať dáta o situácii okolo vozidla.
Už základná paleta asistenčných systémov má dennodenne dokazovať výrazne zníženú chybovosť a správne vyhodnocovať situáciu v prospech pohodlnej a bezpečnej jazdy. Medzi vstavané systémy patria systémy pod značkou MB.Drive Assist, ktoré sú napríklad vylepšený Distronic s funkciou asistencie riadenia a zmeny jazdného pruhu, ďalej asistent na úhybný manéver v prípade hroziacej kolízie a ďalšie.