Nová limitka na počesť Sébastiena Ogiera a jeho víťazstva vo WRC - FOTO

Toyota má začiatkom roka čo oslavovať a čo si pripomínať a nie je lepšej cesty ako to urobiť, než limitovanými edíciami jedného zo svojich najzábavnejších súčasných modelov. Model GR Yaris po verzii určenej na počesť šéfa značky, ktorý je aj v 69-tich rokoch dušou, srdcom i svalmi stále automobilový pretekár, teraz prichádza s novou verziou na počesť Sébastiena Ogiera.
Toyota Gazoo Racing WRC
Celý názov novej limitovanej edície je GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Model odhalil Gazoo Racing na ikonickej rely 2026 Fia World Rally Championship Rallye Monte Carlo. Rely Monte Carlo je inšpiráciou pre mnohých športových nadšencov a taktiež inšpiráciou pre nejeden športovo ladený model.
Značka Škoda roky predvádzala špeciálne športovo strihnuté edície svojich modelov pod označením Monte Carlo. Tu však nejde len o jednu ikonickú rely, tu ide o jedného už dnes výnimočného rely pretekára, ktorý sa stal už 9-krát majstrom sveta v najvyššej kategórii tohto športu (WRC).
Víťazstvo pritom nemal isté ani v posledných pretekoch série 2025 Rely Saudská Arábia. Počas sezóny Ogier v 11t-ich rely zaknihoval 6 celkových prvenstiev a Toyota a jej športová vetva Gazoo Racing si jednoducho povedali, že niečo také treba osláviť a tie oslavy aj niečím zaplatiť… Alebo je to celkom inak, no na tom nezáleží. Záleží na faktoch a tie sú, že pre Európu je limitka obmedzená na 100 kusov a 100 ďalších kusov je pre zvyšok sveta.
Úpravy v štýle WRC
GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition je model založený na novom Yarise GR Aero Performance (najvyššia výbava), pričom zahŕňa niekoľko špecifických prvkov a úprav vrátane detailov vyjadrujúcich Sébastienovu národnosť – francúzsku vlajočku napríklad. Oddelenie Toyota Gazoo Racing (ďalej TGR) pripravilo pre novú limitku dva špeciálne AWD módy s názvom SEB, ktorý nahrádza pôvodný Track mód a Morizo, ktorý nahrádza pôvodný Gravel mód.
A ak ste o móde Morizo pre GR Yaris už niečo počuli, to preto, lebo existuje aj verzia nového Yarisu GR Morizo RR stvorená na počesť šéfa celej Toyoty a jeho športového alterega menom Morizo. Kým mód SEB využíva distribúciu krútiaceho momentu medzi nápravami v pomere 40:60 tak, aby primárne motor poháňal zadnú nápravu, no zároveň udržal veľkú časť krútiaceho momentu na prednej náprave, režim Morizo držal pevný pomer na úrovni 50:50.
Kým limitovaná edícia Morizo RR ctí špeciál, ktorý Morizo jazdil pod hradom Nurburg a bol to model s automatickou prevodovkou, Ogierov majstrovský špeciál využíva klasickú manuálnu šesťstupňovú prevodovku tak, ako súčasný model predávaný u nás.