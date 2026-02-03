Tesla ukončí výrobu Modelu S a Modelu X. Nahradí ich robot menom Optimus - FOTO

Tesla v druhom štvrťroku 2026 ukončí výrobu modelov S a X vo svojej materskej fabrike v kalifornskom Freemonte. Autá s veľmi malými predajnými číslami boli už dlhšie takpovediac na odpis, no Tesla ich nedávno modernizovala. Zdá sa však, že ani modernizácia nedokázala väčšmi oddialiť nevyhnuteľné: Modely S a X končia aby ich vo výrobe nahradil humanoidný robot menom Optimus.
„Je čas ukončiť programy Modelu S a X… skutočne sa posúvame do budúcnosti, ktorá je založená na autonómii,” povedal šéf firmy Elon Musk počas hovoru s investormi. Podľa Muska ide o smutnú, no nevyhnutnú udalosť, keďže uvoľnená kapacita výroby pomôže spoločnosti dosiahnuť cieľ, ktorým je produkcia 1 milión robotov Optimus ročne.
Modely S a X patria dlhodobo k najmenej predávaným automobilom, ukončenie ich výroby je tak pomerne pochopiteľné. Minulý rok Tesla predala 1,6 milióna vozidiel typov Model 3 a Model Y a len 50-tisíc Modelov S, X a Cybertruck dokopy. Ponuka vozidiel sa tak scvrkne na dva „mainstreamové” modely a jeden tzv. „malosériový” a to Cybertruck.
Tesla Model S – prvý veľkosériový model značky
Model S je, či teraz už skôr bol, tým hlavným nositeľom mena automobilky Tesla. Výroba tohto auta začala v roku 2012 a S-ko v podstate nahradilo dovtedy vyrábaný model Tesla Roadster, ktorý bol pre Teslu vôbec prvým vozidlom. S-ko zo začiatku predaja podobne ako ostatné Tesly po ňom sprevádzali problémy s kvalitou výroby, no ani tie nemohli zakryť mimoriadne schopnosti vozidla, ktoré v tom čase pôsobilo ako auto z celkom inej doby.
Tiché, výkonné a elektrické popieralo všetky dovtedy zažité predstavy o elektromobiloch. Koniec koncov, najlepšími dovtedajšími elektromobilmi bol Nissan Leaf (1. generácie), či Peugeot i-ON a podobné autíčka s dojazdom okolo 100 km na nabitie (v reálnych podmienkach). Bola to práve Tesla, ktorá elektrické vozidlá zo smiešnych vozítok pre zvláštnych ľudí urobila luxusný a žiadaný produkt. Model prinášal množstvo zábavných funkcií, mal infotainment, ktorý doslova nemal obdoby a motory a batérie, ktoré z tohto auta urobili reálnu alternatívu k spaľovacím vozidlám.
Tesla Model S oficiálne nikdy nemala generácie v ponímaní štandardných výrobcov, no postupom rokov, respektíve modelových rokov sa menila i rástla. Navonok to až tak vidieť nebolo, no od roku 2012 sa z 4,97 metra dlhého prémiového sedanu zväčšila na 5,02 metrové auto ochotné šokovať dynamikou a konkurovať novinkám športových značiek. Tesla Model S sa však viac ako zovňajškom menila konštrukciou, spôsobom výroby i samotnými komponentmi. V ostatných rokoch zaujala najviac volantom bez obruče typom Yoke, či verziou Plaid s tromi motormi a výkonom cez 1000 koní.