Čo je bežné na západe, prejavuje sa už aj na Slovensku, ľudia kupujú viac jazdeniek s automatom

Jazdené autá s automatickou prevodovkou vytláčajú z trhu vozidlá s manuálnym radením. V novembri tvorili automobily s automatickou prevodovkou 51 percent všetkých predaných jazdených vozidiel, zatiaľ čo podiel áut s manuálom klesol na 49 percent. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna.
V ponuke jazdených áut bol rozdiel ešte výraznejší, keď 56 percent vozidiel malo automat a 44 percent manuál. Celkovo zmenilo minulý mesiac majiteľa 46 463 jazdených vozidiel, čo predstavuje mierny pokles oproti októbru.
V Česku ešte prevláda manuál
„To, čo je už bežné v západnej Európe, sa prejavilo aj na slovenskom trhu. Jazdené autá s automatickou prevodovkou si už kupuje viac ľudí ako tie s manuálom,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová. Dodala, že v Českej republike zatiaľ stále prevládajú predaje vozidiel s manuálom, avšak aj tam sa trend postupne mení.
V konkrétnych číslach sa v novembri predalo 23 869 jazdených vozidiel s automatom a 22 202 s manuálom. Priemerná cena automobilov s manuálnou prevodovkou dosiahla 6 649 eur, kým pri automate to bolo v priemere 18 717 eur.
Toto je TOP 9 nových čínskych áut ako stvorených pre Slovákov - FOTO
Priemerná cena predaného jazdeného auta sa od roku 2021 zvýšila z 8 838 eur na 12 873 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 45 percent. Priemerný vek predaných vozidiel v novembri klesol na 11 rokov. Podľa analytikov sa skrátila aj doba predaja, keď autá zostávali v ponuke priemerne 48 dní.
Najazdené kilometre sa prakticky nezmenili, priemerná hodnota dosiahla 173 166 km. Medziročne však klesol stav tachometrov pri benzínových autách, a to o vyše 36-tisíc kilometrov. Dieselové vozidlá mali priemerne najazdených takmer 204-tisíc km, elektromobily viac ako 62 700 km a hybridy takmer 80 250 km.
Golf predbehol Fabiu
V predajoch dominujú automobily s dieselovým pohonom, ktoré tvorili 59 percent všetkých predaných vozidiel (27 129 kusov). Nasledovali benzínové autá s podielom 35,5 percenta (16 378 kusov). Elektromobily dosiahli 2,5-percentný podiel (1 115 kusov), nasledovali hybridy (903 kusov) a vozidlá na LPG (568 kusov).
Najpredávanejším modelom novembra zostala Škoda Octavia s 3 285 predanými kusmi. Na druhé miesto sa posunul Volkswagen Golf (1 599 kusov), ktorý predbehol Škodu Fabia (1 553 kusov). Medzi desiatkou najpredávanejších vozidiel ďalej nasledujú VW Passat, Škoda Superb, BMW 3, Audi A4, Audi A6, BMW 5 a Kia Ceed.