Lancia: Od električiek k ostrej štvorkolke v zákrutách nad Monte Carlom – FOTO

Značka Lancia dlhé predlhé roky prežívala na okraji záujmu materského koncernu. Už v podstate dekády značka existovala len vďaka “požičaným” vnútornostiam od iných výrobcov vrámci koncernu Fiat, neskôr FCA a v súčasnosti Stellantisu. Lenže Taliani sa svojej Lancie nechceli vzdať, a tak prišiel plán na obnovu automobilky Lancia.
Po rokoch, ktoré značka strávila len na domácom trhu v Taliansku sa prichystala na expanziu na ďalšie európske markety. Nové koncernové modely, nový imidž, nový dizajnový jazyk. A čo ďalej? A bude to stačiť? Pretože presne takto už plány na obnovenie značky zneli aj v minulosti. Tentoraz je to však iné a obnova Lancie ako hrdej talianskej značky prichádza aj s dedičstvom, ktoré pri tomto názve automobilky napadne väčšine fanúšikom motorizmu – rely.
Lancia Ypsilon
Odkedy Lancia oznámila svoj návrat z klinickej smrti späť medzi štandardné značky, prichádzajúce správy prechádzali od pompéznych sľubov, očakávaní až po hrozivé prepady predajov. Skrátka, Lancia medzi fanúšikmi áut stále rezonuje a akákoľvek správa o nej – či pozitívna, či negatívna, má svoj ohlas. Informačný zmätok však žije vlastným životom a samotná značka tiež. Nová generácia modelu Ypsilon z pochopiteľných dôvodov nemá také predaje ako tá stará – veď je to auto nové a auto drahšie, navyše čisto elektrické – aspoň teda na začiatku.
Kým seniorský predchodca bol čisto spaľovacím a výbehovým autom s veľmi peknou cenou a navyše bol autom, ktoré presne pasovalo do štýlu mnohých Talianov – dobrá cena, dobré auto, Lancia. Nový model predstavený v roku 2024 je väčší a drahší. Vidieť na ňom genetiku spriaznených modelov menom Peugeot 208 i Opel Corsa. Model s dizajnovým jazykom Pu+Ra sa v závislosti od trhu dodáva buď s benzínovým trojvalcom s mild-hybridom a/alebo s čisto elektrickým pohonom s batériou s kapacitou 51 kWh.
Model vyrobený s dôrazom na detail a prémiové materiály sa v predajoch medzigeneračne výrazne prepadol, no Lancia bola aj s predajom cca 12-tisíc áut na domácom trhu v Taliansku za minulý rok spokojná. Aj keď v porovnaní s minulým modelom išlo o masívny prepad (staršie auto si napr. v roku 2023 kúpilo 44-tisíc Talianov), pre “novú” Lanciu to bol aj tak úspech. Autá sa predávali vo vysokých výbavách, pravdepodobne so solídnymi maržami, najmä však vo veľmi konkurenčnom prostredí.
Lancia Ypsilon HF
K zvýšeniu predajov síce pomôcť môže, no veľký hit to nebude. Tak by sme mohli zhodnotiť auto, ktoré si právom nárokuje na titul “hot-hatch” súčasnosti. Lancia Ypsilon HF s výkonom 207 kW (280 koní) na prednej náprave znie lákavo pre každého motoristického fanúšika, no len do chvíle, kým nepripomenieme, že ide o čisto elektrické auto.
Aj tak ale platí, že tento model v sebe môže mať esenciu dynamiky, ktorú pred mnohými dekádami zažilo pár šťastlivcov a o ktorú sa značka opiera ešte aj dnes. HF je označenie vrcholnej športovej verzie s predným elektromotorom. Električka má zníženú výšku, širší rozchod kolies a svalnatý dizajn obohatený náznakmi odvodenými od modelov ako Stratos. Model so zväčšenou 54 kWh batériou ponúkne samosvorný diferenciál Torsen medzi prednými kolesami, tuhšiu konštrukciu, upravený podvozok a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,6 sekundy. K tomu emblémy HF, 18-palcové disky kolies, brzdy Alcon a dojazd 370 km v nežnom tempe podľa WLTP.