Slovákov vlani lákali zo zánovných áut hlavne benzínové SUV, pri starších preferovali naftové kombi

Slovenskí kupujúci preukázali vlani výrazné rozdiely v preferenciách medzi zánovnými a staršími ojazdenými autami. Podľa analýzy trhu AURES Holdings sa v roku 2025 predalo na Slovensku 54 096 zánovných osobných automobilov (maximálne 5 rokov starých a do 50 000 km najazdených), čo predstavuje 10,2 % z celkového počtu ojazdených vozidiel predaných na trhu s 529 968 kusmi. Tieto vozidlá mali priemerný vek 3 roky, najazdených približne 45 000 km a priemernú cenu tesne pod 40 000 eur, pričom až 80 % z nich malo automatickú prevodovku.
Zánovné autá sa prevažne nakupovali s benzínovým pohonom (43 %), kde takmer polovicu zastávali SUV (48 %). Nasledovali hatchbacky (15 %) a kombi (13 %). Naopak, pri starších ojazdených autách dominovali dieslové motory (59 %) a karoséria kombi. V prípade SUV bolo navyše 55 % vozidiel vybavených pohonom všetkých štyroch kolies. Farba medzi zánovnými vozidlami bola najčastejšie biela, nasledujú čierna, sivá, modrá a červená.
Zima ochladila trh s ojazdenými autami, január bol najslabší za posledné roky
Vedúcimi značkami zánovných áut boli prémiové značky BMW a Mercedes, na treťom mieste bola Škoda. Najpredávanejším modelom bol Škoda Kodiaq s takmer 1 500 predanými vozidlami a priemernou cenou 36 553 eur. Za ním nasledovali BMW X5 (1 025 ks., cena 62 693 eur) a Mercedes GLE (970 ks., cena 71 534 eur).
Priemerné údaje o zánovných autách oproti starším ojazdeným automobilom výrazne vyzdvihujú nižší vek (3 roky vs. 12 rokov), menej najazdených kilometrov (45 315 km vs. 174 071 km) a vyššiu cenu (39 735 eur vs. 12 456 eur).
AURES Holdings pôsobí na trhu s ojazdenými vozidlami už 34 rokov a prevádzkuje 70 pobočiek v strednej a východnej Európe pod značkami AAA AUTO a Mototechna. Firma ročne predá okolo 110 000 vozidiel a je najväčší predajca ojazdených áut v regióne.