Zima ochladila trh s ojazdenými autami, január bol najslabší za posledné roky

Trh s ojazdenými automobilmi na Slovensku zaznamenal v januári výrazný pokles. Slováci si počas prvého mesiaca roka kúpili len niečo vyše 33-tisíc jazdených áut, čo je najmenej od roku 2023 a zároveň najslabší januárový výsledok za posledné štyri roky. Medziročne ide o prepad o 15,5 percenta.
Problémom je počasie
Vyplýva to z analýzy sekundárneho trhu spoločnosťou Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna. V porovnaní s januárom minulého roka, keď sa predalo 39 332 vozidiel, klesol predaj o 6 070 áut. Podľa analytikov sa na poklese výrazne podpísali silné a dlhotrvajúce mrazy, ktoré zasiahli celé Slovensko. Podobný vývoj zaznamenali aj okolité krajiny, najmä Česko a Poľsko.
„Ukázalo sa, že mrazivé dni odradili mnohých ľudí od kúpy či predaja auta medzi sebou. Na druhej strane však platí, že skúšanie vozidla v silných mrazoch dokáže veľmi dobre odhaliť jeho reálny technický stav, najmä štartovanie, stav batérie, tesnenia či funkčnosť bŕzd,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Zaujímavý je pritom rozdielny vývoj medzi celým trhom a veľkými autobazármi. Kým celkový predaj jazdených áut v januári klesal, spoločnosť Aures Holdings zaznamenala na Slovensku rekordný január, keď predala 1 690 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 13,5 percenta.
Priemerná cena
Rekordné januárové predaje zaznamenala spoločnosť aj v Poľsku a v Česku dosiahla druhý najlepší januárový výsledok vo svojej 34-ročnej histórii. Podľa Topolovej sa pokles týka najmä individuálnych predajov medzi súkromnými osobami, zatiaľ čo veľké autobazáre dokážu vďaka technickému zázemiu a poskytovaným zárukám prilákať zákazníkov aj počas nepriaznivého počasia.
Priemerná cena predaného ojazdeného auta na Slovensku v januári medziročne vzrástla o viac ako 500 eur, z 12 189 na 12 701 eur. Priemerný vek predaných vozidiel pritom zostal na úrovni 12 rokov a priemerný počet najazdených kilometrov presiahol 171-tisíc. Podľa analytikov ceny jazdených áut mierne rastú a s blížiacou sa jarnou motoristickou sezónou nemožno očakávať ich pokles.
Najobľúbenejší typ
Z hľadiska pohonov naďalej dominujú dieselové vozidlá, ktoré v januári tvorili 60,5 percenta predajov. Benzínové autá predstavovali viac ako tretinu trhu, s výrazným odstupom nasledovali hybridy, elektromobily a vozidlá na LPG či CNG. Približne pätina predaných áut mala automatickú prevodovku, pričom ich priemerná cena bola 20 450 eur, zatiaľ čo vozidlá s manuálnou prevodovkou stáli v priemere 10 800 eur a boli o dva roky staršie.
Najobľúbenejším typom karosérie boli SUV s podielom 36 percent, nasledované kombi s 24 percentami a hatchbackmi s 12 percentami. Značkám naďalej dominuje Škoda s takmer 19-percentným podielom na trhu, pred Volkswagenom, BMW, Audi a Mercedesom. Medzi modelmi si prvenstvo udržala Škoda Octavia s takmer 2 500 predanými kusmi, nasledovaná modelmi Volkswagen Golf a Škoda Fabia. Nad hranicu tisíc predaných áut sa v januári dostali aj modely Volkswagen Passat a Škoda Superb.