Zmeškal tímový let, odišiel predčasne z tréningu. Basketbalový rebel Butler asi končí v Miami

Vedenie tímu Miami Heat v severoamerickej NBA má už plné zuby rozmarov svojej hviezdy Jimmyho Butlera, ktorého suspendovalo až do odvolania. Nespokojný Butler v pondelok svojvoľne opustil tréning basketbalistov Miami po tom, čo mu oznámili, že najbližší zápas nezačne ani na lavičke.

„Miami Heat pozastavuje činnosť Jimmyho Butlera bez platu s okamžitou platnosťou na dobu neurčitú, ktorá nebude trvať menej ako päť zápasov,“ uviedol tím Miami Heat vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej platforme X.

Nerešpektuje pravidlá

„Suspendovanie je spôsobené pokračujúcim nerešpektovaním tímových pravidiel, a opätovným zapájaním sa do správania poškodzujúceho záujmy našej basketbalovej organizácie vrátane svojvoľného opustenia tréningu.“

Je to už tretíkrát, čo tento mesiac Heat potrestali 35-ročného Butlera, ktorému len v pondelok vypršal dvojzápasový dištanc za to, že zmeškal tímový let. Predtým bol suspendovaný na sedem zápasov za „viacnásobné správanie škodlivé pre tím“.

Dvakrát vo finále

Butler v minulosti dvakrát doviedol Heat do finále NBA, ale tam ani raz neuspelo. V roku 2020 Miami prehralo s Los Angeles Lakers a o tri roky neskôr s Denverom. Miami má v zbierke tri tituly v NBA z rokov 2006, 2012 a 2013, ale ešte bez Butlera.

Pripravení rokovať

Aktuálne je skúsený krídelník poriadne nahnevaný na vedenie klubu a už aj naznačil svoj odchod. Pôvodne neoblomní Heat sú pripravení vypočuť si ponuky na Butlera z iných klubov.

Butler pôsobí v NBA už 15 sezón, šesťkrát bol súčasťou víkendu All-Star Game a v roku 2016 získal s tímom USA olympijské zlato v Riu de Janeiro.

Minimálna päťzápasová suspendácia oznámená v pondelok potrvá do uzávierky prestupov NBA 6. februára. Tesne po polovici základnej časti NBA 2024/2025 sú Heat na ôsmej priečke vo Východnej konferencii bez istoty postupu do play-off.