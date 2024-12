Na mapu NBA by mohli pribudnúť dve nové mestá, starších fanúšikov možno chytí nostalgia

Zámorská basketbalová súťaž NBA sa, zdá sa, pripravuje na veľké zmeny. Ako referuje web sportowefakty.wp.pl, podľa správ spoza Atlantiku by sa profiliga mala pred sezónou 2026/2027 rozšíriť na 32 tímov. Do súťaže majú pribudnúť mužstvá z dvoch známych miest.

Komisár NBA Adam Silver už pred niekoľkými rokmi priznal, že analyzujú možnosť navýšenia počtu tímov zapojených do súťaže. Počet účastníkov v NBA sa nezvýšil od roku 2004, keď do súťaže vstúpilo mužstvo Charlotte Hornets, ktoré istý čas vystupovalo aj Charlotte Bobcats.

Noví účastníci do Západnej konferencie

Podľa magazínu Forbes plánuje NBA rozšíriť ligu o dva nové tímy, pričom najskorší reálny termín je sezóna 2026/2027, pred ktorou má byť podpísaná nová televízna zmluva. Očakáva sa, že do súťaže by sa mohli zapojiť tímy z Las Vegas a Seattlu.

Oba by mali byť súčasťou Západnej konferencie, z ktorej sa pre udržanie rovnováhy presunie jeden účastník do Východnej konferencie. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo, no špekuluje sa, že to môže byť Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans alebo Memphis Grizzlies.

Finančné výhody a atraktivita súťaže

Očakáva sa, že rozšírenie ligy prinesie ďalšie finančné výhody a zvýši atraktivitu súťaže. Najmä starší fanúšikovia NBA si zaiste veľmi dobre pamätajú tím Seattle SuperSonics, v ktorom hral geniálny Gary Payton. V roku 2008 nový majiteľ Clay Benett presunul tím do Oklahomy, zmenil názov na Thunder a legendárny klub zmizol z mapy amerického basketbalu.