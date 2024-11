Žilina sa v prvom zápase Kontinentálneho pohára natrápila, ale napokon zvíťazila (video)

Hokejisti Žiliny vstúpili úspešne do domáceho turnaja E-skupiny Kontinentálneho pohára. Zverenci trénera Milana Bartovič po dráme zdolali kazašský Arlan Kokšetau 4:3 po predĺžení a do tabuľky si pripísal dva body.

Počas nasledujúcich dvoch dní absolvujú „vlci“ ešte stretnutia proti waleskému tímu Cardiff Devils a talianskemu družstvu Rittner Buam. Na januárový finálový turnaj postúpia dva najúspešnejšie kolektívy.

Žilinčania v piatok večer viedli gólmi Jozefa Baláža a Huntera Fejesa, ale kazašský tím vyrovnal zásluhou Danila Paramonova a Eduarda Michailova. Aj na zásah Miroslava Muchu odpovedal súper necelé tri minúty pred treťou sirénou gólom Fiodora Choroševa. Duel tak dospel až do predĺženia, v ktorom rozhodol obranca Daniel Gachulinec ako správny kapitán slovenského extraligistu.

„Bol to náročný zápas. Mali sme doň dobrý vstup, ale potom nám začala robiť problémy súperova fyzická hra. Niektoré zákroky boli až na hrane faulov. Úplne nepochopiteľne sme prestali korčuľovať. Ako aktívne sme začali, tak sme mali aj pokračovať. Na druhej strane treba povedať, že sme mali v tretej tretine päťminútovú presilovku, v ktorej sme inkasovali na 3:3. Je to veľká škoda, ale nakoniec sme získali dôležité dva body, ktoré sú zaslúžené. Verím, že v druhom súboji to bude ešte lepšie,“ uviedol kouč Bartovič v prenose STVR Šport.

Hodnotenie žilinského útočníka Miroslava Muchu:

Autor víťazného presného zásahu označil duel ako divný. „Ťažko sme sa rozbiehali po prestávke a nemyslím si, že sme podali dobrý výkon. Nakoniec sme to síce dotiahli do víťazného konca, ale inak to bolo z našej strany nič moc,“ uviedol podľa oficiálneho webu žilinského klubu Gachulinec.