Hráčov Žiliny čaká ďalšia súťaž, doma zabojujú o postup v Kontinentálnom pohári (video+foto)

Hráči Žiliny ako staronový účastník bojujú v tejto sezóne v extralige mužov, za sebou majú už úspešné ťaženie v Slovenskom pohári a pred sebou ďalšiu výzvu – Kontinentálny pohár.

Od piatka do nedele sa pod Dubňom uskutočnia súboje E-skupiny, z ktorej si dva tímy vybojujú miestenku na januárový finálový turnaj.

Traja súperi z troch krajín

Súpermi domácich Žilinčanov budú hráči kazašského družstva Arlan Kokšetau, waleského tímu Cardiff Devils a taliansky Rittner Buam. Cieľom „vlkov“ je, samozrejme, postup.

„Nepodceňujeme žiadneho súpera. Do každého duelu idem s odhodlaním zvíťaziť, ale musí tam byť rešpekt k súperom. Nevieme, čo od klubov v Kontinentálnom pohári môžeme čakať. Chceme hrať stále aktívny a zodpovedný hokej. Budú to tri zápasy za tri dni, budeme musieť upravovať zostavu, šancu dostanú viacerí. Do každého zápasu chceme ísť s tým, že si dáme šancu zvíťaziť,“ povedal tréner Milan Bartovič podľa RTVS Šport. V extralige sú jeho zverenci zatiaľ na 8. pozícii.

„Pred sezónou sme si dali cieľ a toho sa držíme. Chceme sa pohybovať v prvej osmičke, aj keď sme mohli mať viac bodov. Som spokojný s prácou každého hráča a to je pre mňa ako trénera dôležité,“ doplnil.

Hokejový obranca Matúš Holenda sa teší z triumfu tímu Vlci Žilina vo finále Slovenského pohára. Foto: FB, www.facebook.com

Ako hráč súťaž trikrát vyhral

Zaujímavá konfrontácia čaká na Bartovičovho asistenta Daniela Babku. Ešte ako hráč sa stal víťazom Kontinentálneho pohára s Košicami, Zvolenom aj Martinom.

„Boli to pekné časy. Pamätám si najmä na výlukovú sezónu v NHL, keď som obliekal dres Zvolena. Finálovú skupinu sme odohrali v Maďarsku a porazili sme aj Dinamo Moskva. V oboch mužstvách bolo viacero hráčov z NHL. No aj ďalšie triumfy s Košicami i Martinom boli veľkým úspechom. Mám na túto súťaž len príjemné spomienky, vždy išlo o kvalitné zápasy. Aj teraz sa chalani majú na čo tešiť,“ zaspomínal si niekdajší obranca podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Obohatenie pred každého

O súperoch počas najbližších dní doplnil: „Anglická liga je kvalitná, čiže v podobe Cardiffu nás nečaká nič ľahké. Kazašský celok je pre nás trošku neznámou, no v kádri má reprezentantov, čiže náš vzájomný zápas môže byť takisto zaujímavý. No a v talianskom mužstve je veľa zámorských hokejistov, čo samo o sebe predstavuje kvalitu. Naši hráči zistia, ako na tom sú a ako sa hrá v iných krajinách. Bude to určite pre všetkých obohatenie.“