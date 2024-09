Slovan vstup do Ligy majstrov nezvládol. Nebol sám, pridalo sa aj Voyo

Stredajší večer nedopadol podľa predstáv futbalistov Slovana. „Belasí“ prehrali v Glasgowe so Celticom vysoko 1:5, čím sklamali svojich fanúšikov. Neboli však jediní.

O ešte väčšiu frustráciu priaznivcov bratislavského klubu a širokej futbalovej verejnosti sa postaral jeden z vysielateľov milionárskej súťaže, a síce, streamovacia platforma Voyo patriaca do mediálnej skupiny Central Media European Enterprises (CME).

Duel šampiónov Škótska a Slovenska totiž nemohli mnohí predplatitelia takmer celý prvý polčas z dôvodu technických problémov sledovať.

„Momentálne evidujeme technické problémy, ktoré spôsobujú výpadok pri prehrávaní či načítavaní služby. Kolegovia z technického oddelenia aktívne pracujú na odstránení problému. Veríme, že čím skôr bude opäť všetko v poriadku. Prosíme o trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie,“ stálo v statuse služby na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Priznám sa, že ja osobne som sa ocitol v skupine zákazníkov, ktorým služba fungovala. Videl som teda všetkých šesť gólov i to, že Slovan v Celtic Parku prehral zaslúžene.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. síce ukázali pár svetlých zábleskov. Napríklad za stavu 0:0 mali možnosti na strelenie otváracieho gólu, ktorý mohol dejovú líniu duelu determinovať iným smerom. Na tomto leveli to však bolo od slovenského majstra pramálo.

Súper hral dynamickejšie, presnejšie kombinoval, rýchlejšie pracoval s loptou, bol klinickejší v zakončení a prakticky vo všetkých ukazovateľoch dominoval. A to bol Celtic po žrebe radený medzi „hrateľnejších“ protivníkov. Zároveň si nemyslím, že Slovan by mal teraz naraziť na vlnu kritiky a automaticky sa obliecť do kostýmu fackovacieho panáka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Weiss patrí k skúseným lodivodom a som si istý, že najmä on v zápase veľa vecí pochopil a bude schopný vo zvyšných siedmich zápasoch zareagovať. Veď niekedy je ozaj lepšie dostať facku hneď na úvod.

Ešte v predchádzajúcej edícii Ligy majstrov som sa v pozícii komentátora podieľal na vysielaní Ligy majstrov, prostredie televízie teda celkom dobre poznám. Mám preto pochopenie pre technické problémy, ktoré v stredu 18. septembra vznikli na strane vysielateľa.

Aj našej partii sa x-krát stalo, že športový prenos sme odvysielali s technickými nedokonalosťami, prípadne neodvysielali vôbec.

Pamätám si na finále Ligy majstrov 2016/2017 v Cardiffe, keď som ako „back up“ musel z Bratislavy po výpadku zvukovej skrinky priamo vo Walese, komentovať asi štvrťhodinu za kolegov. Televízia, či v tomto prípade streamovacia platforma, sú jednoducho živými organizmami, kde občas k technickému či ľudskému zlyhaniu dôjde.

Diváci by sa v každom prípade mali dozvedieť, čo bolo presnou príčinou toho, že zápas, za ktorý si zaplatili a na ktorý sa dlhé dni tešili, nevideli. Mám pochopenie aj pre tých, ktorí s hnevom reagovali na vzniknutý problém, pretože ak si za niečo zaplatíte, logicky vám využívanie danej služby prináleží v plnom rozsahu.

Nečudujem sa ani tým, ktorí žiadajú kompenzáciu. Majú na to právo. S fackou sa tak musí vysporiadať okrem Slovana aj vysielateľ.

Nebude to však jednoduché, pretože v spoločnosti dominuje pocit nepohody. Ak vás totiž v nedeľu zaleje voda, v pondelok sa dozviete o vyšších daniach, v utorok o drahších knihách ako výsade bohatých a v stredu nemôžete sledovať očakávaný futbalový zápas, netreba čakať, že sa lavína hnevu nespustí.