Slávnostná premiéra Princezná stokrát inak: Ktoré známe tváre si ju prišli vychutnať?

Slávnostná premiéra filmu Princezná stokrát inak prilákala množstvo známych tvárí a divákom ukázala, že moderná rozprávka môže byť nielen krásna, ale aj vtipná a silná vo svojom posolstve.
Včera večer sa v BORY CINEMAX konala slávnostná premiéra novej česko-slovenskej rozprávky Princezná stokrát inak, ktorá už pri prvom uvedení naznačila, že pôjde o výnimočný filmový zážitok pre malých aj veľkých divákov.
Premiéru si nenechala ujsť ani početná filmová delegácia. Nechýbala Ema Businská, ktorá stvárnila hlavnú hrdinku princeznú Stellu, Ján Koleník v úlohe temného Ramora, ani Tomáš Weber, Patrícia Solaříková, Martin Mňahončák so svojou dcérkou Dorotkou, Danica Jurčová, režisér Miloslav Šmídmajer či kameraman Ivan Finta. Rozprávkovú atmosféru si prišli vychutnať aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Medzi hosťami nechýbala Monika Szabó s deťmi, Katarína Krajčovičová, Milena Minichová, Peter Sklár a ďalší. Po projekcii sa sálou niesli len pozitívne ohlasy. Divákov oslovila nielen monumentálna výprava a herecké osadenstvo, ale aj humor a silný príbeh. Zabavili sa pri tom všetci.
Netypická princezná
Princezná stokrát inak prináša netradičný pohľad na klasickú rozprávku o princeznej. Je príbehom o láske, sebaprijatí a odvahe byť sám sebou. Diváci môžu sledovať osud osemnásťročnej princeznej Stelly z Jablčného kráľovstva, ktorá túži po dobrodružstve, no zároveň zápasí s očakávaniami svojich rodičov. V deň svojich dvanástych narodenín si želá byť „kýmkoľvek iným“ a jej želanie sa naplní. Stella sa odvtedy každé ráno prebúdza v úplne inej podobe. Film tak citlivo a hravo otvára témy identity, sebalásky a prijatia vlastnej jedinečnosti.
„Stella nie je úplne spokojná s tým, ako sa k nej správajú jej rodičia. Nerozumejú jej povahe ani túžbe po vzdelaní. Nie je to klasická princezná, akú by si asi priali. Je svojská a trochu vzdorovitá,“ opísala svoju postavu predstaviteľka Stelly herečka Ema Businská. Na opačnom póle stojí princ Ukrut z Hruškového cisárstva v podaní Tomáša Webera. Jeho postava je omnoho zložitejšia, než sa na prvý pohľad zdá: „Keď mal dvanásť, želal si byť niekým iným. Odvtedy sa každé ráno prebúdza v inom tele. Rovnako ako princezná Stella, s ktorou má spoločný dátum narodenia aj dohodnuté manželstvo. Chce túto kliatbu prelomiť, a preto sa spojí s tajomnými fúriami, ktoré mu sľúbia odčarovanie, ak im privedie niekoho, koho najviac nenávidí.“ Jeho pomocníka Ramora stvárňuje herec Ján Koleník. Aj on si natáčanie užil do sýtosti: „Stvárňujem tu zloducha, ktorý chce získať moc. Prípravy na natáčanie ma bavili, mal som veľa energie nacvičovať nové veci a zdokonaľovať sa v tom. Sú to také chlapčenské hry, ktoré my herci máme veľmi radi.“
Hviezdne obsadenie a krásne prostredie
Režisér Miloslav Šmídmajer zdôrazňuje, že cieľom filmu nie je len zabaviť, ale aj inšpirovať divákov k ceste do vlastného vnútra. Scenár vznikol pod rukami Tomáša Belka a Tomáša Krejčího a do príbehu vniesol silné, nadčasové posolstvo.
Vo filme sa predstavia aj Martina Preissová, Martin Myšička, Zuzana Fialová, Petr Nárožný, Regina Rázlová, Dana Batulková a množstvo ďalších známych hereckých mien. Nakrúcalo sa v magických historických priestoroch českých zámkov a hradov, ktoré filmu dodávajú výnimočnú rozprávkovú atmosféru, ale aj v slovenskej dedine v Zuberci.
Diváci sa môžu na premiéru rozprávky Princezná stokrát inak tešiť už od budúceho týždňa. Príbeh o odvahe a láske prichádza do kín v distribúcii Continental film 29. januára.
