Shiffrinová ešte na Vlhovú nezabudla. Američanke sa páči mentálna sila Liptáčky - VIDEO

Vlhová minulý víkend oznámila, že sa vracia po takmer dvoch rokoch na svahy.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Mikaela Shiffrinová
Američanka Mikaela Shiffrinová sa po zranení konečne predstaví aj na majstrovstvách sveta v Saalbachu. Foto: SITA/AP
Slovensko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Slovensko

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas kariéry urobila množstvo rozhovorov, v ktorých vyzdvihovala svoju sokyňu Petru Vlhovú.

Pred pár týždňami sa jej novinárka rakúskeho portálu LAOLA1 pýtala na rôzne aspekty, ktoré by mala mať dokonalá lyžiarka. Celkovo ich bolo sedem.

Jeden z nich by podľa americkej superhviezdy pripadol práve Liptáčke. Bolo to v čase, keď ešte Slovenka neoznámila svoj návrat po zranení.

Čo sa týka techniky, líderka Svetového pohára povedala meno rakúskej lyžiarky Anny Veithovej. Fyzickú silu má najlepšiu ona sama, sebavedomo vyhlásila vo videu.

V podrepe podľa nej dominuje nórsky tím. A v nasledujúcej odpovedi uviedla Vlhovú. Podľa Shiffrinovej má olympijská šampiónka zo slalomu v Pekingu 2022 najlepšiu mentálnu silu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Do najväčšieho risku ide Talianka Federica Brignoneová, ktorá sa po zranení vrátila do SP skvelým šiestym miestom v obrovskom slalome.

Najlepšie oblúky nerobí Shiffrinová, hoci jej to žurnalistka ponúkla ako možnú odpoveď. Po krátkej úvahe prezradila meno Švédky Sary Hectorovej.

Posledným aspektom pre dokonalú lyžiarku by mal byť aj zmysel pre humor. Američanka povedala, že za vtipnú osobu považuje Chorvátku Zrinku Ljutičovú.

Vlhová minulý víkend oznámila, že sa vracia po takmer dvoch rokoch na svahy. Vo Svetovom pohári sa nepredstaví, zrejme najbližšie preteky absolvuje až priamo pod piatimi kruhmi.

Vo videu nespomínala, žeby sa mala zúčastniť aj obrovského slalomu, nastúpi teda zrejme len do slalomu, v ktorom sa pokúsi obhájiť zlato. Účasť v kombinácii je neistá.

Viac k osobe: Federica BrignoneováMikaela ShiffrinováPetra VlhováSara HectorováZrinka Ljutičová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Liečba Návrat Operácia Svetový pohár ZOH 2026 v Taliansku Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk