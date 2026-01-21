Shiffrinová ešte na Vlhovú nezabudla. Američanke sa páči mentálna sila Liptáčky - VIDEO

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas kariéry urobila množstvo rozhovorov, v ktorých vyzdvihovala svoju sokyňu Petru Vlhovú.
Pred pár týždňami sa jej novinárka rakúskeho portálu LAOLA1 pýtala na rôzne aspekty, ktoré by mala mať dokonalá lyžiarka. Celkovo ich bolo sedem.
Jeden z nich by podľa americkej superhviezdy pripadol práve Liptáčke. Bolo to v čase, keď ešte Slovenka neoznámila svoj návrat po zranení.
Zdravé sebavedomie alebo veľký risk? Vlhová bude najbližšie lyžovať až na ZOH - FOTO
Čo sa týka techniky, líderka Svetového pohára povedala meno rakúskej lyžiarky Anny Veithovej. Fyzickú silu má najlepšiu ona sama, sebavedomo vyhlásila vo videu.
V podrepe podľa nej dominuje nórsky tím. A v nasledujúcej odpovedi uviedla Vlhovú. Podľa Shiffrinovej má olympijská šampiónka zo slalomu v Pekingu 2022 najlepšiu mentálnu silu.
Do najväčšieho risku ide Talianka Federica Brignoneová, ktorá sa po zranení vrátila do SP skvelým šiestym miestom v obrovskom slalome.
Najlepšie oblúky nerobí Shiffrinová, hoci jej to žurnalistka ponúkla ako možnú odpoveď. Po krátkej úvahe prezradila meno Švédky Sary Hectorovej.
Posledným aspektom pre dokonalú lyžiarku by mal byť aj zmysel pre humor. Američanka povedala, že za vtipnú osobu považuje Chorvátku Zrinku Ljutičovú.
Vynikajúca správa! Vlhová oznámila svoj návrat po takmer dvoch rokoch, chce súťažiť aj na ZOH - VIDEO, FOTO
Vlhová minulý víkend oznámila, že sa vracia po takmer dvoch rokoch na svahy. Vo Svetovom pohári sa nepredstaví, zrejme najbližšie preteky absolvuje až priamo pod piatimi kruhmi.
Vo videu nespomínala, žeby sa mala zúčastniť aj obrovského slalomu, nastúpi teda zrejme len do slalomu, v ktorom sa pokúsi obhájiť zlato. Účasť v kombinácii je neistá.