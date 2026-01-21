Davidovich Fokina sa na Australian Open dostal do sporu s opitými fanúšikmi. Čo sa Španielovi nepáčilo? - VIDEO

Podľa svetovej štrnástky sa časť divákov nesprávala vhodne najmä počas konkrétneho incidentu v štvrtom sete.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Alejandro Davidovich Fokina
Na snímke španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina. Foto: SITA/AP
Španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina verejne odsúdil správanie „opilcov – ignorantov“ v hľadisku, s ktorými sa na Australian Open v Melbourne dostal do verbálneho sporu počas svojho náročného víťazného päťsetového duelu nad Američanom Reillym Opelkom.

Svetová aj nasadená štrnástka sa dostala do konfliktu s divákmi sediacimi v prvých radoch arény, keď v štvrtom sete prehrával s americkým súperom 1:2 na sety. Španiel sa rozohnil a ukazoval prstom smerom k časti publika, ku ktorej pristúpil a chcel sa s ňou porozprávať. Napokon svoje miesto opustil empajrový rozhodca, ujal sa situácie a porozprával sa s fanúšikmi.

„Môže sa to stať tu, môže sa to stať kdekoľvek na svete. Boli tam štyria nevychovaní opilci, s ktorými nemôžem nič robiť. Nič iné,“ uviedol 26-ročný španielsky tenista k správaniu niektorých divákov.

Davidovich Fokina bol obzvlášť rozhorčený tým, že niektorí fanúšikovia tlieskali v momente, keď sa pošmykol a spadol. „Zvrtol som si členok a súper získal bod. Myslím si, že to nebolo fér, že ľudia tlieskali, pretože som mohol dopadnúť ešte horšie,“ poznamenal.

Napriek nepríjemnostiam Španiel svoj zápas zvládol a zvíťazil 6:3, 7:6 (3), 5:7, 4:6, 6:4. V 3. kole dvojhry mužov ho čaká ďalší Američan – devätnástka „pavúka“ Tommy Paul.

