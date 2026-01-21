Martin Pospíšil sa vracia do NHL. Prežil týždne, o ktorých by mohol napísať knihu - VIDEO

Kedy sa objaví Martin Pospíšil späť v zostave hokejistov Calgary Flames v NHL?
Túto otázku si od začiatku sezóny kládli fanúšikovia tohto kanadského tímu, ale aj slovenskí priaznivci hokeja v súvislosti s nadchádzajúcimi zimnými olympijskými hrami v Taliansku. Tam by nemal chýbať v slovenskom drese.
Dlhoočakávaný deň zrejme nadišiel, lebo vedenie Flames povolalo 26-ročného slovenského útočníka zo záložného tímu Wranglers v AHL, kde odohral dva zápasy ako prípravu na plnohodnotný návrat.
Už proti Pittsburghu?
V stredu hrá Calgary doma proti Pittsburghu a Pospíšilova prítomnosť na utorkovom tréningu so spoluhráčmi naznačuje, že by mal byť k dispozícii trénerovi Ryanovi Huskovi. Zápas proti Penguins bude pre hráčov Flames päťdesiaty v sezóne 2025/2026, ale pre Pospíšila bude prvý.
Prešiel náročným obdobím
Rýchlonohý slovenský útočník nedohral prípravný zápas pred novou sezónou NHL 1. októbra 2025 proti Vancouvru. Inkasoval vtedy zásah do oblasti tváre po potýčke. Potom dlhodobo figuroval na listine zranených hráčov. Indície naznačujú, že jeho dlhodobá pauza má súvislosť s následkami otrasov mozgu z minulosti.
„Prešiel som si náročným obdobím a som rád, že je to už za mnou. Možno by som o tom mohol aj napísať knihu. Musím sa poďakovať všetkým trénerom aj celému zdravotníckemu personálu a najmä môjmu dievčaťu. Ona dobre vie, že som nebol v pohode. Veľa dní ma nevidela šťastného. Preto som veľmi rád, že som zdravý a konečne môžem hrať. Je to pre mňa dosť emotívne, chcem už len tešiť z toho, čo príde.“ uviedol Martin Pospíšil v rozhovore na webe Calgary Flames.
Na utorkovom tréningu na ľade Scotiabank Saddledome Pospíšil trénoval ako center vo štvrtej útočnej formácii s Ryanom Lombergom a Adamom Klapkom. Tréner Huska sa trochu obáva, ako bude Slovák, známy ako tvrdý a dynamický hráč s dobrým korčuľovaním, po dlhej odmlke reagovať v určitých herných situáciách.
Do všetkého naplno
„Viem, že vie hrať hokej len jedným spôsobom. Do všetkého ide naplno, čo nám neustále ukazoval počas svojej doterajšej kariéry. V určitých situáciách sa však môže správať inak. Môj vnútorný pocit mi však hovorí, že to bude tá stará dobrá sedemdesiatšestka, ako sme ju poznali v minulých rokoch,“ komentoval Huska.
Bude hrať, ako vie – fyzicky
Pospíšil v súvislosti s obavami, ako bude hrať a či je v dostatočnej fyzickej kondícii, podotkol.
„Pre mňa je náročné niečo meniť na mojom spôsobe hry. Keď vstúpim na ľad, som zrazu iná osoba ako mimo neho. Je to vo mne a to sa nezmení. Keď hrám fyzicky a vytváram viac priestoru pre spoluhráčov, máme väčšiu šancu na víťazstvá. Toho sa budem držať,“ uviedol mladší z hokejových bratov Pospíšilovcov.
Martin Pospíšil dosiaľ odohral v NHL 144 zápasov s bilanciou 12 gólov a 37 asistencií. V minulej sezóne si v drese Calgary pripísal 81 bodov s 25 bodmi (4+21).