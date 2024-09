Tréner Weiss je sklamaný z výsledku, no hrdý na tím. Slovan vo svojej premiére v Lige majstrov utŕžil debakel od Celticu (video)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava na vlastnej koži okúsili úroveň hlavnej fázy Ligy majstrov a hneď vo svojej premiére v tejto milionárskej súťaži okúsili trpkú prehru.

Na trávniku škótskeho tímu Celtic Glasgow podľahli 1:5 (0:1) a v spoločnej tabuľke všetkých 36 účastníkov LM sa po neúplnom prvom kole usadili na predposlednom 35. mieste. Nižšie je už len Dinamo Záhreb, ktoré utŕžilo v Mnichove od Bayernu debakel 2:9. Prvé kolo tzv. ligovej fázy vynovenej LM uzavrie vo štvrtok zostávajúcich šesť zápasov.

Priebeh zápasu

Slovan na zaplnenom Celtic Parku, kde sa tiesnilo takmer 57-tisíc divákov, pohrdol možnosťou otvoriť skóre, aj keď Strelec nebol od toho ďaleko. Jeho dobre mierenú strelu však stečoval jeden z obrancov Celticu nad domácu bránku. Po úvodnej štvrťhodine gólovo udreli hráči škótskeho multišampióna, na prudkú hlavičku Scalesa po rohovom kope Takáč nemal nárok, hoci smerovala na neho.

Po polhodine hry mohlo byť vyrovnané, ale Weiss v dobrej pozícii „preváhal správny moment na strelu a tam niekde sa skončili šance na dobrý výsledok. Do druhého polčasu nastúpili domáci s ešte údernejším útokom ako do toho prvého a preťažená obrana Slovana zrazu nevedela, kam skôr skočiť.

Už po dvoch minútach Furugaši zvýšil na 2:0 a v 56. min Engels premenil pokutový kop po nedovolenom zákroku Ignatenka a zrazu to bolo rozdielom triedy v prospech Celticu. Krátko na to Wimmer utešenou strelou vonkajším falšom zvnútra šestnástky síce strelil prvý gól „belasých“ v LM a znížil na 1:3, ale na prípadný obrat slovanisti nemali energiu ani kvalitu. Namiesto toho domáci pokračovali v ofenzívnych výpadoch za obranu hostí a po dvoch pekných akciách Maeda a Idah dali výsledku konečnú podobu na 5:1.

Z výkonu nie je tréner Weiss sklamaný

„Gratulujem Celticu k zaslúženému víťazstvu. Prvý polčas sme zvládli výborne, Vlado mal šancu na vyrovnanie, žiaľ, neskórovali sme. V druhom sme chceli rozumne brániť a prežiť úvodný tlak, na čo sme sa upozorňovali v kabíne. Žiaľ, dva rýchle góly rozhodli o ďalšom priebehu. Dali sme kontaktný gól, potom sme začali hrať otvorený futbal, čo bola voda na mlyn domácich. Videli sme, že majú veľmi rýchle brejky, čo potvrdili. Prehrali sme 1:5, logicky nemôžem byť spokojný s výsledkom, no nie som sklamaný z výkonu,“ zhodnotil tréner Vladimír Weiss st. na oficiálnom webe ŠK Slovan a ešte dodal:.

„Chceli hrať futbal a myslím si, že sme zanechali solídny dojem, aj keď sme prehrali rozdielom triedy. Mužstvo vydalo všetko, čo v sebe máme. Treba oceniť aj kvalitu súpera a vynikajúceho trénera Rodgersa. Hráme s najlepšími klubmi sveta. Som na naše mužstvo hrdý.“

Poučenie zo zápasu

Kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. ukázal v prvom polčase niekoľko nebezpečných výpadov, dostal sa aj do veľkej šance, ale nevyužil ju. Po zmene strán už nebol natoľko nebezpečný, rovnako ako celé mužstvo slovenského šampióna.

„Sme sklamaní, lebo sme chceli niečo uhrať. V takomto náročnom zápase musíme premieňať šance, ktoré sa naskytnú a jednu takú som mal aj ja v prvom polčase za stavu 0:1. Hrali sme naplno, bohužiaľ, nestačilo to. Kvalita bola na strane súpera. Veľké mužstvá sú zvyknuté na to, že pod tlakom dokážu rozhodovať zápasy a Celtic to aj ukázal. Musíme sa poučiť z tohto zápasu,“ skonštatoval Vladimír Weiss ml.

Najbližšie sa ŠK Slovan predstaví v Lige majstrov 1. októbra v domácom prostredí. Na Tehelnom poli privíta jedného z najlepších a najatraktívnejších súperov v súčasnom európskom klubovom futbale, úradujúceho anglického šampióna Manchester City.