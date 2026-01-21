Gubík sa pustil do Gyimesiho: Je to agent provokatér, ktorý robí všade rozbroje. Absolútne neľutujem, že sme ho vylúčili - VIDEO

Predseda mimoparlamentnej strany Maďarská alianciaLászló Gubík tvrdí, že niekdajší poslanec parlamentu György Gyimesi je agent provokatér, ktorý robil vo vnútri maďarskej strany rozbroje, preto jeho vylúčenie neľutuje.
V apríli 2025 Maďarská aliancia na čele s novým predsedom Gubíkom informovali, že rozhodli o vylúčení Györgya Gyimesiho. Uviedli, že Gyimesi „svojimi výrokmi dlhodobo a systematicky zastáva názory, ktoré nie sú v súlade s oficiálnym smerovaním Maďarskej aliancie“.
Gyimesi vtedy konštatoval, že toto rozhodnutie nie je pre neho žiadnym prekvapením. „Strana pod vedením Lászlóa Gubíka sa stáva čoraz liberálnejšou a protivládnou, zároveň takou, ktorá sa nestará o svojich kmeňových konzervatívnych, suverenistických voličov. Je to dokonca aj jeden z konkrétnych dôvodov môjho vylúčenia a to, že v sporoch strany s vládou SR som vždy stál na strane vlády,“ reagoval vtedy politik.
Gyimesi robil rozbroje
Správa o vylúčení Gyimesiho je prekvapivá aj z dôvodu, že ide o politika, ktorý je nielen známy, ale jeho príspevky sú aj mimoriadne populárne na sociálnych sieťach. Kým slovenské politické strany lovia práve po takých osobnostiach do svojich radov, maďarská strana sa ich naopak zbavuje. Na dôvody vylúčenia Gyimesiho sme sa preto pýtali aj predsedu Maďarskej aliancie Lászlóa Gubíka, ktorý bol hosťom štúdia SITA:
„Robil rozbroje, ale to som už zdôvodnil. Keď chceme vybudovať normálne fungujúcu stranu, ktorá si je vedomá svojich hodnôt, svojho posolstva a toho, čo chce predstavovať na slovenskej politickej scéne a koho práva chce obhajovať, tak keď to chceme dať dokopy a chceme, aby to fungovalo, tak charakter takého typu, akým je Gyimesi, tam nemá čo hľadať,“ vyhlásil na rovinu Gubík, ktorý tvrdí, že sa s Gyimesim jednoducho spolupracovať nedalo.
„Vlastne od prvého dňa, odkedy mňa zvolili za predsedu a nastúpilo nové predsedníctvo (koncom septembra 2024), tak hneď robil rozbroje a hneď bol deštruktívny. On tú príležitosť mal integrovať sa do rôznych orgánov Maďarskej aliancie, ale on chcel robiť niečo úplne iné, takže nedalo sa to vyriešiť inak, len ukončiť túto spoluprácu. Myslím si, že pre nás je to najlepšie, čo sa mohlo stať. A on, že kde zakotví, to nás už nemusí zaujímať,“ vyhlásil Gubík.
Nesadli si od prvej sekundy
Podľa príspevkov Gyimesiho a tém, ktoré na sociálnych sieťach nastoľuje sa naopak zdá, že razí tvrdú líniu politiky konzervatívnej maďarskej strany. Koniec koncov aj preto chcel bývalý predseda maďarskej strany József Berényi, aby sa Gyimesi dostal na kandidátku Aliancie v parlamentných voľbách 2023. Gubík s týmto názorom nesúhlasí.
„Ja som Gyimesiho nevidel a nepočul vyjadriť sa v tých témach, o ktorých som hovoril: o maďarských školách, o jazykových právach, o národnostných právach, o chýbajúcej infraštruktúre na juhu,“ reagoval Gubík na otázku.
Podotkol tiež, že po schválení nového trestného činu spochybňovania Benešových dekrétov, ktorých iniciátorom bol minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS), očakával, že Gyimesi sa vzdá pozície poradcu v oblasti koordinácie odkanalizovania obcí na južnom Slovensku, ktorý bývalý poslanec zastáva od novembra 2024. „Neviem, že ako Maďar, čo tam ešte robí, alebo že tí Maďari, ktorí ešte dajú na jeho slovo a čítajú jeho príspevky, že prečo ho za to nekritizujú,“ vyčítal ďalej.
Gubík odmieta, že by pri vylúčení populárneho politika z maďarskej strany išlo o jeho osobné antipatie voči Gyimesimu, alebo nejaké osobné animozity. „Gyimesi bol, je a aj bude všade, kde je agent provokatér (či je to pri Igorovi Matovičovi, či je to pri Robertovi Ficovi, čo je už samo o sebe dosť komické); ktorý robí rozbroje a nikdy nebude tímovým hráčom, aj preto sme sa s ním rozlúčili,“ uzavrel tému Gubík.