Upravia sa podmienky verejného zdravotného poistenia pre deti narodené v cudzine a hľadá sa riešenie problému tzv. "mŕtvych duší"

Úprava zdravotného poistenia pre deti narodené v cudzine, ktoré majú slovenské občianstvo, no nemajú trvalý pobyt ani rodný list v SR je jednou z hlavných zmien, ktorú prinesie novela zákona o zdravotnom poistení. Tieto deti budú po návrate na Slovensko okamžite poistené, čo umožní ich umiestnenie do zariadení na základe súdneho rozhodnutia alebo do starostlivosti fyzických osôb.

Problém tzv. „mŕtvych duší“

Ďalšou významnou zmenou je riešenie problému tzv. „mŕtvych duší“, teda poistencov, ktorí sú evidovaní v systéme verejného zdravotného poistenia, ale je vysoko pravdepodobné, že nežijú. Títo poistenci negatívne ovplyvňujú prerozdeľovanie poistného a náklady systému.

„Novela zavedie nový dôvod pre zánik poistného vzťahu pre týchto poistencov, čo umožní odstrániť ich zo systému,“ konštatuje rezort zdravotníctva vo svojom návrhu, ktorý je momentálne predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Nárok na poskytnutie neodkladnej starostlivosti

Jedným z kľúčových cieľov navrhovaných zmien je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre osoby bez domova a dlžníkov zdravotných poisťovní. Znížia sa tým náklady na urgentnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečí sa dlhodobá zdravotná starostlivosť pre tieto zraniteľné skupiny.

„Pri dlžníkoch a osobách bez domova sa rozširuje ich nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj o poskytnutie a úhradu všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanú prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,“ informuje v návrhu ministerstvo.

Cena všetkých hospitalizácií

Z analýzy neziskovej organizácie Depaul Slovensko, zameranej na pomoc ľuďom bez domova vyplýva, že priemerný človek bez domova navštívi ročne určitú formu urgentnej zdravotnej starostlivosti zhruba 4 až 4,4-krát tak často ako človek z bežnej populácie. Rovnako aj cena návštev urgentnej zdravotnej starostlivosti na počet ľudí bez domova je v porovnaní s cenou návštev urgentnej zdravotnej starostlivosti na počet ľudí z bežnej populácie 4 až 4,4-krát taká drahá.

Cena hospitalizácii ľudí bez domova tvorí až 5 % ceny všetkých hospitalizácií, napriek tomu, že ľudia bez domova tvoria iba 1,3 % z celkovej populácie. V prepočte na počet ľudí v danej skupine stoja hospitalizácie na bežnú populáciu 256 eur na človeka a v prepočte na počet ľudí bez domova sú hospitalizácie tejto skupiny 986 eur na človeka bez domova, čo je 3,84-krát viac.

Zmena pri definovaní bezdomovca

To znamená, že ľudia bez domova tvoria približne 4 % všetkých hospitalizácií, napriek tomu, že tvoria iba 1,3 % celkovej populácie, je ich asi 71 tisíc. Umožnenie poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanú prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti má za cieľ v stredne a dlhodobom horizonte znížiť náklady, vynakladané na neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby.

Zároveň sa z dôvodu potrieb aplikačnej praxe navrhuje zmena pri definovaní bezdomovca. Navrhuje sa vypustiť podmienka o neohlásení pobytu v konkrétnej nehnuteľnosti, nakoľko mnohí ľudia bez domova majú v dokladoch formálne nahlásený pobyt v konkrétnej nehnuteľnosti v SR, avšak reálne sa v tejto nehnuteľnosti nezdržujú.

Podmienka štátneho občianstva alebo bydliska

Pre bližšiu definíciu tejto osoby sa navrhuje doplniť aj podmienka štátneho občianstva alebo bydliska, vo význame ako miesta, kde sa osoba zvyčajne zdržuje v Slovenskej republike tak, aby nemohla vznikať pochybnosť o tom, na aké osoby sa uvedené ustanovenie vzťahuje.

Medzi ďalšie dôležité zmeny patrí aj ustanovenie úhrady nákladov z verejného zdravotného poistenia za odbery ľudských orgánov, tkanív a buniek po smrti poistenca. Tento krok zabezpečí, že náklady na takéto neodkladné úkony budú plne kryté. Zákon sa tiež zameriava na zlepšenie monitorovania prihlášok a oznamovania údajov medzi zdravotnými poisťovňami, čo prispeje k efektívnejšiemu fungovaniu celého systému.