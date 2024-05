Absolventi škôl by mali spozornieť, po ukončení štúdia majú voči zdravotnej poisťovni svoje povinnosti

Absolventi stredných a vysokých škôl by po ukončení štúdia nemali zabudnúť na viaceré povinnosti, medzi ktoré patrí aj oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni. Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či plánujú pokračovať na vysokej škole, alebo nie.

„Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni,“ uviedla manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Marianna Bublavá.

Končiaci stredoškoláci majú viacero možností

Ak stredoškolák nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, a v takom prípade za neho platí zdravotné poistenie štát. V opačnom prípade sa musí najneskôr do 8. októbra prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a poistné si začne hradiť sám.

Ak sa maturant chystá študovať na vysokej škole v niektorej z krajín Európskej únie (EÚ), na ktorej je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku, zostane naďalej ako študent poistený na Slovensku. Zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ vrátane štátu štúdia bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

Podobne to majú aj bakalári

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia, bakalári, majú podobné povinnosti.

„Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium,“ upresňuje Bublavá.

Pre študentov denného doktorandského štúdia platí štát poistné, pokiaľ celková dĺžka štúdia neprekročila štandardnú dĺžku a doktorand nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov. Je dôležité zdôrazniť, že status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky, nie po promócii.