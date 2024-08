Šesť farieb jedál, ktoré vám z taniera prinesú zdravie do tela

Keď sa v obchode prejdete uličkou s čerstvým ovocím a zeleninou, nemôžete si nevšimnúť, že všade žiaria tie najpestrejšie farby. Nie je to úplne náhodné, dokonca presne naopak.

Ovocie a zelenina získavajú svoje sfarbenie fytochemikáliami, prírodnými bioaktívnymi zlúčeninami, ktoré okrem toho, že im dodávajú pútavý odtieň, podporujú aj zdravie.

Zatiaľ čo každá farba poskytuje určité výhody, v kombinácii s inými farbami sú účinky na vaše zdravie ohromujúce. Preto je dôležité jesť širokú škálu farieb.

Odporúčania od odborníkov

Uznávaný gastroenterológ Ladislav Kužela má na dúhu na tanieri jasný názor. „Doslova do sýtosti nakŕmite svoj mikrobióm. A ten je základným stavebným prvkom celkového zdravia, či už toho telesného, ale aj duševného,“ píše na svojej stránke.

Kužela však rozhodne nie je jediným doktorom, ktorý takéto stravovanie každému odporúča. Klinická dietologička Jennifer Ventrelle, ktorá pracuje v oddelení preventívnej medicíny a klinickej výživy v Rush University Medical Center v Chicagu, radí naplniť aspoň tri štvrtiny taniera na obed a večeru zeleninou.

„Ale to, akú zeleninu a ovocie jete, je rovnako dôležité ako to, ako často ich jete. Je to preto, že rôzne farby majú rôzne zdravotné výhody,“ pokračuje.

Deťom často chýba kyselina listová

Rovnako tak dietologička Karolína Hlavatá z českého portálu vimcojim.cz jednoznačne odporúča pestrú paletu farieb aj pre deti.

„V detskej výžive často chýba kyselina listová, ktorá je v detstve dôležitá predovšetkým pre tvorbu červených krviniek. Nedostatočný príjem kyseliny listovej sa týka najmä mladších detí, ktorým v príkrmoch často chýba tmavo zelená zelenina.“

Praktickým radcom je skrátka riadiť sa farbami v jedálničku, aby obsahoval ovocie a zeleninu aspoň všetkých odtieňov dúhy.

Červená – Lykopén

Čo to je? Lykopén je červený karotenoidný pigment.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Antioxidačné vlastnosti: Chráni bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Prevencia rakoviny: Môže znižovať riziko rakoviny prostaty, pľúc a žalúdka. Zdravie srdca: Prispieva k znižovaniu LDL cholesterolu a zlepšuje celkové zdravie srdca.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Paradajky Vodný melón Ružový grapefruit Papája Červená paprika

Biela – Allyl sulfid

Čo to je? Allyl sulfid je najmä antioxidant, známy pre svoje zdravotné účinky.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Antimikrobiálne vlastnosti: Bojuje proti baktériám, vírusom a hubám. Zdravie srdca: Znižuje LDL cholesterol a krvný tlak. Protizápalové účinky: Znižuje zápalové procesy v tele.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Cesnak Cibuľa Pór Pažítka Šalotka

Žltá – Flavonoidy

Čo to je? Flavonoidy predstavujú veľkú skupinu rastlinných pigmentov. Často sa nachádzajú na vonkajších obalových vrstvách rastlín.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Antioxidačné vlastnosti: Chráni bunky pred oxidačným stresom. Protizápalové účinky: Znižuje zápal a posilňuje imunitný systém. Zdravie srdca: Zlepšuje funkciu krvných ciev a znižuje riziko srdcových chorôb.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Citrusové plody Bobuľovité ovocie (čučoriedky, maliny) Zelený čaj Jablká Cibuľa

Oranžová – Betakarotén

Čo to je? Betakarotén je provitamín A, karotenoid, ktorý telo premieňa na vitamín A.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Zdravie očí: Podporuje zdravie zraku a znižuje riziko makulárnej degenerácie. Antioxidačné vlastnosti: Chráni bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Posilnenie imunity: Zlepšuje imunitnú odpoveď organizmu.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Mrkva Sladké zemiaky Špenát Kale Tekvica

Fialová – Resveratrol

Čo to je? Resveratrol je polyfenol, prírodný antioxidant, ktorý pomáha dlhovekosti.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Antioxidačné vlastnosti: Chráni bunky pred oxidačným stresom. Zdravie srdca: Znižuje riziko srdcových chorôb zlepšovaním funkcie krvných ciev. Protizápalové účinky: Znižuje zápal a môže spomaliť starnutie buniek.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Červené víno Hrozno (najmä červené) Arašidy Čučoriedky Maliny

Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

Zelená – Folát (kyselina listová) a lutein

Čo to je? Folát je vitamín B9, ktorý je dôležitý pre syntézu DNA a iné genetické materiály.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Rast a vývoj: Podporuje zdravý rast a vývoj, najmä počas tehotenstva. Prevencia anémie: Pomáha pri tvorbe červených krviniek. Zdravie mozgu: Podporuje funkciu mozgu a môže znižovať riziko kognitívnych porúch.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Listová zelenina (špenát, kel) Strukoviny (fazuľa, šošovica) Citrusové plody Avokádo Brokolica

Čo to je? Lutein je karotenoid, ktorý je dôležitý pre zdravie očí.

3 najvýznamnejšie účinky na telo:

Ochrana zraku: Chráni oči pred poškodením spôsobeným modrým svetlom a UV žiarením. Prevencia makulárnej degenerácie: Znižuje riziko vzniku vekovo podmienenej makulárnej degenerácie. Antioxidačné vlastnosti: Chráni bunky pred oxidačným stresom.

5 najbohatších prírodných zdrojov:

Špenát Kel Brokolica Kukurica Zelená listová zelenina

Zopár trikov na oživenie farby aj zloženia bežných jedál

Smoothies

Pridajte malé množstvo červených jahôd do banánového smoothie. Banány prevažujú a jahody dodajú len jemný dotyk sladkosti.

Jogurt

Modré čučoriedky do bieleho gréckeho jogurtu. Čučoriedky sa dobre zmiešajú s jogurtom bez výrazného zmenenia chuti.

Ovsená kaša

Kúsok zeleného kiwi do ovsených vločiek s hnedým cukrom a škoricou. Kiwi dodá len jemný kyslastý podtón.

Ovocný šalát

Pár kúskov červeného granátového jablka do šalátu s oranžovým mangom. Granátové jablko pridá jemnú chrumkavosť bez výraznej zmeny chuti.

Cottage cheese

Žltý ananás do cottage cheese s hroznom. Ananás sa dobre mieša s krémovou textúrou a sladkosťou hrozna.

Palacinky

Oranžové kúsky mandarínky do cesta na palacinky. Mandarínky pridajú jemný citrusový nádych, ktorý nezmení základnú chuť palaciniek.

Šaláty

Červené maliny do zeleného listového šalátu s avokádom. Maliny dodajú len jemný kyslastý dotyk.

Granola

Fialové čučoriedky do granoly s medom a orechmi. Čučoriedky sa dobre miešajú so sladkou a chrumkavou granolou.

Cottage cheese

Kúsky ružového grapefruitu do cottage cheese s medom. Grapefruit dodá jemnú kyslosť, ktorá sa stratí medzi sladkou chuťou medu a krémovou konzistenciou cottage cheese.

Chia puding

Kúsky červeného jablka do chia pudingu s vanilkou. Jablko dodá chrumkavosť bez zmeny hlavnej chuti pudingu.