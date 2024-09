Dolinkovej nezáleží na zdraví občanov a záujmoch našej krajiny, opozícia podala návrh na jej odvolanie (video)

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Sloboda a Solidarita (SaS) budú v parlamente odvolávať ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú.

Podľa ich názoru ohrozuje zdravie a životy občanov, a namiesto prebratia zodpovednosti len útočí a bagatelizuje kauzy v trenčianskej nemocnici. Opozícia v stredu preto podala návrh na jej odvolanie.

„Už niekoľko týždňov vyzývame ministerku Dolinkovú, aby prišla s riešením v trenčianskej nemocnici. Ignoráciou šírenia nebezpečnej baktérie v potrubiach i zľahčovaním kolabujúcej kardiológie v trenčianskej nemocnici, ústupkami konšpirátorovi Petrovi Kotlárovi pri pandemickej zmluve, politizáciou nezávislých inštitúcií a absenciou reforiem opakovane dokázala, že jej skutočne nezáleží na zdraví občanov a záujmoch našej krajiny,” uviedol poslanec za PS Oskar Dvořák.

Situácia v zdravotníctve sa nezlepšuje

Ako doplnil poslanec za KDH Peter Stachura, slovenské zdravotníctvo nie je v dobrom stave.

„Problémy sú na každom kroku, a po roku (ne)činnosti ministerky Dolinkovej musíme zhodnotiť, že sa situácia nezlepšuje. Ministerka má ideálne podmienky na prinášanie riešení a presadzovanie reforiem, neobmedzuje ju pandémia, má politické krytie, dokonca aj miliardu v rozpočte navyše. Preto má všetky prostriedky na to, aby priniesla zlepšenia, ktoré by sme pocítili všetci, pacienti aj zdravotníci. Žiaľ, nevie naplniť sľuby, ktoré pred voľbami sľubovala,“ zhodnotil.

Päť oblastí, kde ministerka zlyhala

Aj poslanci za stranu SaS podporili svojimi podpismi návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva. Liberáli na to už v lete vyzvali premiéra Roberta Fica. Poslanec Tomáš Szalay vyrátal päť oblastí, kde zlyhala.

„Chaos v trenčianskej nemocnici, VšZP v bankrote, nesplnené míľniky z plánu obnovy, za ktoré nám hrozí prepadnutie peňazí, neporiadok v ambulantnom sektore, ktorému boli sľúbené reformy, ale nerealizujú sa. Po piate, absencia vízie, kam vlastne Slovensko a jeho zdravotníctvo chceme posunúť,“ popísal situáciu Szalay.

Dankovo vyhlásenie

Opozícia zaznamenala aj vyhlásenie šéfa Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Ten sa podľa nej k pôsobeniu ministerky Dolinkovej vyjadril s dešpektom.

„Nič nebráni poslancom SNS, aby podporili náš návrh na jej odvolanie, a tak by sme mohli získať dostatok hlasov na to, aby sa pani ministerka porúčala,“ povedal Szalay.

Zároveň vyzval šéfku rezortu zdravotníctva, aby sa napila vody z nemocnice v Trenčíne. Podľa viacerých meraní sa v nej nachádzajú legionely, ktoré môžu oslabeným pacientom spôsobiť závažné komplikácie až smrť.

Žiadna kauza nie je

Samotná ministerka v reakcii na svoje odvolávanie uviedla, že sa k nemu vyjadrila opakovane.

„Ja som presvedčená, že svoju prácu robím najlepšie, ako viem, ak bude zvolaná schôdza k môjmu odvolávaniu, ja sa tam budem obhajovať tak, ako som sa obhajovala aj na jar tohto roka,“ vyhlásila.

Kauza Trenčianskej nemocnice je podľa nej kauzou, ktorú živí iba opozícia, lebo tu žiadna kauza nie je. Čo sa týka prítomnosti legionely, ministerstvo má podľa nej vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva, že ten výskyt, ktorý tam je, nie je nebezpečný.

„Nie je to žiadna tragédia, kľudne by som sa z tej vody napila,“ vyhlásila. Dolinková spomenula aj plán obnovy, kde podľa idú všetky projekty tak, ako by mali.