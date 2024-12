Poslanec Grendel vyzval na rokovania o výpovediach lekárov, podľa Tarabu ide o nátlak

V nedeľnej relácii V politike televízie TA3 poslanec Gábor Grendel z hnutia Slovensko vyjadril svoje obavy o súčasnú situáciu s výpoveďami lekárov.

Nátlak na štát

Grendel zdôraznil, že výpovede boli podané ako nátlak na štát pre vyjednanie lepšej pozície a vyzýval premiéra na rokovania.

„Premiér sa tvári, že to nie je premiérska téma. Mal by rokovať. Rokovať znamená vyrokovať dohodu. Keby sedel za rokovacím stolom, do konca roka by mohli uzavrieť kompromis s Lekárskym odborovým združením (LOZ) a výpovede by boli stiahnuté. Tak, ako boli vždy stiahnuté v minulosti,“ vyjadril sa Grendel. Dodal, že keď boli pri vláde, tiež boli pod tlakom.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba reagoval v relácii s tým, že vláda nemá byť vydieraná.

„Dohoda medzi lekármi a vládou je nátlakové riešenie. Matovič sám vyjadril svoj názor na tú dohodu, ktorú ste urobili,“ uviedol Taraba. Zdôraznil, že ekonomická realita krajiny obmedzuje ich možnosti a finančná situácia štátu musí byť prioritou.

„Nikto lekárov nevyháňa. Našou úlohou nie je nechať sa dovydierať iba jednou skupinou obyvateľov, ktorá má najvyšší nárast miezd za uplynulé obdobie. Toto je náš odkaz,“ povedal Taraba.

Navýšenie podľa memoranda

Taraba dodal, že ako riešenie, ku ktorému sa priklonil aj minister zdravotníctva, vidí v lekároch, ktorí pracujú výlučne pre štátne nemocnice. Tí by mohli dostať navýšenie miezd podľa memoranda.

„Dnes to zasadnutí vlády SR povedal aj minister zdravotníctva SR Kamil Šaško, že to vidí ako jednu z možností, ktorá by sa možno dala aj finančne utiahnuť,“ pripomenul Taraba.