Odborári šíria neoverené a nepravdivé informácie, vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne nemieni „nič zametať pod koberec“

Lekárske odborové združenie (LOZ) šíri podľa vedenia Fakultnej nemocnice Trenčín neoverené a nepravdivé informácie. Zdravotnícke zariadenie tak reagovalo na utorkovú tlačovú besedu odborárov, na ktorej vyzvali ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú o okamžité odvolanie jej vedenia.

Subjektívne názory a predstavy

Nemocnica tvrdí, že združenie podsúva verejnosti svoje subjektívne názory, či želané predstavy, a to bez toho, aby aspoň vyčkalo na rozhodnutie príslušných orgánov, polície alebo inšpektorátu práce.

„Bolo by prínosnejšie veci, ak by sa do budúcna LOZ sústredilo na svoje poslanie a primárne úlohy a prestalo prostredníctvom vybraných jednotlivcov, ktorých individuálne názory a záujmy nie sú zrkadlom názorov a záujmom lekárov, ktorých zdržujú, robiť politiku,“ odkázala nemocnica. Zároveň zdôraznila, že jej vedenie nemieni „nič zametať pod koberec“, zariadenie je, a naďalej bude, plne súčinné s príslušným orgánmi.

Nemocnica zopakovala, že na jej kardiologickom oddelení neprišlo ku kríze. „Ako sme už niekoľkokrát v poslednom období avizovali, chod nášho kardiologického oddelenia bol a je plne zabezpečený. Umelo vykonštruovaný problém vznikol na základe nezodpovedného prístupu dvoch lekárov vo výpovednej lehote, ktorí bez upozornenia nenastúpili do práce,“ tvrdí zdravotnícke zariadenie s tým, že na rozpis služieb má 13 lekárov.

Dlhoročná nečinnosť

Vedenie nemocnice zároveň podniká všetky kroky, aby bola zabezpečená aj zdravotná starostlivosť o pacientov na Klinike pediatrie, jej aktuálny stav však nevznikol zo dňa na deň a má byť dôsledkom dlhoročnej „nečinnosti“, teda nevychovaní si budúcich kolegov na klinike.

Podľa zverejneného stanoviska taktiež odbery vo Fakultnej nemocnici Trenčín prebiehajú opakovane a sú kontrolované zákonom splnomocneným orgánom na realizáciu tejto činnosti.

Lekárske odborové združenie tvrdí, že na vážnu situáciu na kardiológii v trenčianskej nemocnici upozornili ešte v lete a trpezlivo čakali na vyriešenie problému.

„Riaditeľ, ako aj ministerka zdravotníctva tak mali dosť času na nápravu. Aktuálny stav v nemocnici Trenčín a ďalšie závažné podozrenia, ktoré pribúdajú a v ktorých je vedenie nemocnice v osobnom konflikte záujmov, však len jasne ukazujú nevyhnutnosť odvolania riaditeľa a vedenia trenčianskej fakultnej nemocnice z funkcie,“ vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský.

Nekonečný príbeh

Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii na výzvu odborárov uviedlo, že situácia okolo Fakultnej nemocnice Trenčín začína pripomínať nekonečný príbeh.

Ako doplnilo, k dnešnému dňu na kardiologickom oddelení pracujú traja lekári na plný pracovný úväzok, jeden lekár kardiológ z interného oddelenia, šiesti lekári kardiológovia na dohodu a jeden lekár kardiológ na zmluvu o vykonávaní pohotovostných služieb. Súčasné vedenie nemocnice má dôveru ministerky zdravotníctva.