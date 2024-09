Chudobou ohrozené skupiny by mali mať lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vláda odobrila Dolinkovej novelu zákona (video)

aktualizované 11. septembra, 13:49

Zmeny v systéme verejného zdravotného poistenia, činnosti zdravotných poisťovní ale aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. To všetko zahŕňa novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú v stredu schválila vláda.

Nová legislatíva rieši okrem iného problém tzv. „mŕtvych duší„, vznik a zánik verejného zdravotného poistenia v špecifických prípadoch, poskytovanie zdravotnej starostlivosti chudobou ohrozeným skupinám, ale aj prerozdelenie poistného medzi jednotlivými poisťovňami. Väčšina zmien by mala platiť od začiatku budúceho roka.

Vznik problémov v aplikačnej praxi

„Zo súčasne nastavenej právnej úpravy vznikajú rôzne problémy v aplikačnej praxi, pre odstránenie ktorých je nevyhnutná zmena legislatívy,“ zdôvodňuje predloženie novely Ministerstvo zdravotníctva SR.

Pri zhodnotení súčasného stavu, týkajúceho sa oblastí, ktoré sú predmetom právnej úpravy, je podľa neho možné skonštatovať, že tieto oblasti nie sú v súčasnom znení zákona popísané detailne, prípadne z nových poznatkov a podnetov z aplikačnej praxe vyplýva nutnosť zmeny a podrobnejšieho popisu týchto oblastí.

Ciele novely zákona

Cieľom novely je tak okrem iného vyriešiť problém s evidenciou poistencov v extrémne vysokom veku, ale aj zabezpečiť vznik verejného zdravotného poistenia pre deti narodené v cudzine, ktorým sa následne poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu, či zjednodušiť realizáciu spätného vzniku a zániku účasti na verejnom zdravotnom poistení na základe dodatočne predloženej informácie o výkone ekonomickej činnosti v inom členskom štáte.

Do prerozdeľovania poistného by mal vďaka zmene legislatívy pribudnúť nový parameter, nadmerné prepoistenie, ktorým by sa mali eliminovať príliš časté zmeny zdravotnej poisťovne.

V oblasti vykazovania poistného má zase novela zabezpečiť výmenu údajov o elektronickej PN priamo medzi NCZI a zdravotnou poisťovňou a v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti zabezpečiť prístup chudobou ohrozených skupín obyvateľstva, ktoré sú dlžníkmi alebo bezdomovcami k všeobecnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Ozdravný plán

Ako po rokovaní vlády doplnila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, novela taktiež opätovne zavádza povinnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nariadiť zdravotnej poisťovni pri splnení zákonom stanovených požiadaviek ozdravný plán.

„Bývalé vlády túto povinnosť zrušili a nechali iba možnosť, my to vraciame naspäť,” priblížila.

Ministerka v rámci zmien vyzdvihla aj fakt, že sa bezdomovci alebo neplatiči ľahšie dostanú nielen k doterajšej zdravotnej starostlivosti, ale aj k diagnostike a liečbe chronických a infekčných ochorení ako i následnej starostlivosti v domovoch sociálnych služieb a v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Štát chce takto zabezpečiť, aby uvedení občania viac využívali ambulantnú sféru a nezaťažovali urgentné príjmy a nemocnice.

Problém pri mŕtvych dušiach

V rámci problematiky mŕtvych duší Dolinková objasnila, že problémom je poberanie kapitácie všeobecných lekárov aj za ľudí, ktorí už v zdravotnom systéme pravdepodobne nefigurujú, ale nie sú k dispozícii dokumenty, ktoré by to potvrdzovali.

Po novom sa tak zavádzajú určité podmienky, ktoré ak budú kumulatívne splnené, nebude sa za uvedených občanov platiť zdravotné poistenie.

Ide o vek 105 rokov, druhou podmienkou je nepodpísaná dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a taktiež fakt, že posledných päť rokov občan nečerpal zdravotnú starostlivosť alebo nekontaktoval svojho lekára.

V rámci zavedenia nového parametra prerozdeľovania poistného sa za nadmerné prepoistenie považuje, ak poistenec počas siedmich rokov zmenil poisťovňu tri a viac krát.