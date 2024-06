Nová martinská nemocnica by mala byť dofinancovaná najmä presunmi prostriedkov v rámci plánu obnovy

Financovanie novej univerzitnej nemocnice v Martine by sa malo zabezpečiť najmä presunmi prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktoré by inak neboli využité. Konštatujú to analytici Útvaru hodnoty za peniaze. Odporúčajú tiež hľadať spôsoby optimalizácie nákladov aj počas výstavby.

„Identifikovali sme niekoľko prvkov s potenciálnou úsporou desiatok miliónov, napr. výškovou redukciou alebo úpravou presklenej fasády. V tejto forme projektu zhotoviteľ môže navrhovať vylepšenia. Investor by mal byť súčasťou tohto procesu a priebežne o ňom informovať Ministerstvo financií SR,“ konštatujú analytici.

Druhá najlacnejšia ponuka

Stavebné náklady na novú univerzitnú nemocnicu v Martine so 660 lôžkami dosiahnu 450 mil. eur s DPH. Po započítaní medicínskeho vybavenia môže celý projekt stáť 538 mil. eur s DPH. Pôvodné odhady boli na úrovni 400 mil. eur s DPH.

Nemocnica v tendri akceptovala druhú najlacnejšiu ponuku. Urobila tak po preukázaní stanovenia ceny a pri rozhodnutí sa opierala aj o vypracovaný znalecký posudok s odhadom 410 až 456 mil. eur. Vylúčená ponuka s cenou 280 mil. eur bola výrazne pod takto odhadnutými predpokladanými nákladmi.

Na stavebnú časť projektu vláda v júli 2022 schválila 308 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Víťazná ponuka je vyššia o 142 mil. eur a na tento rozdiel bude potrebné doriešiť financovanie.

Treba rátať s medicínskym vybavením

Ako v stredu uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, do úvahy prichádzajú zdroje z plánu obnovy, eurofondov a z rozpočtu verejnej správy v rámci limitov Ministerstva zdravotníctva SR, vrátane prostriedkov verejného zdravotného poistenia alebo iných alternatívnych zdrojoch financovania.

„Do celkových nákladov projektu je potrebné okrem stavebných nákladov počítať aj medicínske vybavenie nemocnice za 88 mil. eur s DPH, ktoré tiež nemá známy zdroj financovania,“ uvádza Útvar hodnoty za peniaze.

Nová nemocnica je potrebná kvôli zlému technickému stavu súčasnej nemocnice a nahradeniu neefektívneho areálu so 65 budovami v centre mesta. Projekt má vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo platnosť v októbri 2023.

Zmluva už bola podpísaná

Zmluva na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine bola podpísaná v stredu 5. júna a nič už nebráni tomu, aby sa začalo s výkopovými prácami. Hrubá stavba má stáť do 30. júna 2026, finálne by mala byť nemocnica dokončená a dovybavená zariadením do konca roku 2028.

Nemocnica bude súčasne poskytovať vzdelávacie centrum a vzdelávanie pre mladých lekárov, medikov. Primárna spádová oblasť Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine sa nezmení, skôr sa očakáva zvýšenie dopytu najmä v špecializovaných odboroch, ktoré majú v súčasnosti z kapacitných dôvodov veľmi dlhé lehoty na diagnostiku a nastavenie terapie. Nová nemocnica má mať kapacitu 660 lôžok a 19 operačných sál.