Ružinov pripravuje memorandum k výstavbe novej nemocnice, starosta mestskej časti však požaduje jednu vec

Mestská časť Bratislava – Ružinov pripravuje návrh memoranda medzi ministerstvom zdravotníctva, hlavným mestom Bratislavou a mestskou časťou k avizovanej výstavbe novej nemocnice. Pre agentúru SITA to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Vláda minulý týždeň na návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej rozhodla o tom, že národná univerzitná nemocnica sa bude stavať v Ružinove a na Rázsochách sa postaví Národný ústav detských chorôb (NÚDCH).

Zbúranie zimného štadióna

Súčasťou výstavby novej nemocnice v Ružinove má byť aj zbúranie Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, na mieste ktorého má vzniknúť časť priestorov novej nemocnice.

„Uvedomujeme si dôležitosť nemocnice, ale Ružinov takisto nemôže bez náhrady prísť o jeden z mála zimných štadiónov v meste,“ zdôraznil ružinovský starosta.

Ako dodal, štát bude pri výstavbe nemocnice potrebovať samosprávne pozemky, štadión, ale aj úpravu územného plánu mesta a budú musieť riešiť otázku parkovania.

Návrh memoranda

„Sme plne pripravení poskytnúť súčinnosť, jediné, čo požadujeme, a bolo nám to prisľúbené, je nový zimný štadión v obdobných parametroch,“ poznamenal Chren.

Detaily podľa neho ešte budú predmetom rokovaní, ale mesto by malo byť zapojené aj do dizajnovania nemocnice, prinajmenšom z hľadiska verejných priestorov a dopadov na dopravu.

„Preto chystáme návrh memoranda medzi ministerstvom, mestom a mestskou častou,“ doplnil.

Prínos pre obyvateľov

Ak by Ružinov získal nový štadión a zároveň najšpičkovejšiu nemocnicu na Slovensku, bol by to podľa starostu prínos pre obyvateľov.

„Súčasný štadión je jeden z najhorších na Slovensku, so zlou energetikou a zastaranými technológiami, jeho prevádzka je dlhodobo finančne neudržateľná a mestská časť ho ročne dotuje sumou takmer milión eur,“ uviedol Chren s tým, že nový štadión, môže mať prevádzku niekoľkonásobne lacnejšiu. Zostáva už len nájsť miesto, kde by mohol vzniknúť.

Čas realizácie

Ministerstvo odhaduje čas realizácie novej nemocnice maximálne 96 mesiacov od prípravy projektovej dokumentácie na povolenia.

Výstavba nemocnice v Ružinove by tak podľa rezortu zdravotníctva mala byť dokončená do konca roku 2032, resp. 2031 a mala by mať 1 015 lôžok. Jej súčasťou má byť aj vzdelávacie zázemie formou campusu tak, ako to bolo navrhnuté aj v lokalite Rázsochy.