Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine je podpísaná, môže sa začať stavať (video)

Zmluva na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine je podpísaná. Ako oznámila v stredu ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, zmluvu podpísal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin, Peter Durný a zástupca zhotoviteľa, spoločnosti Adifex.

„Nič nebráni tomu, aby sme začali s výkopovými prácami. Verím, že už o niekoľko dní sa na pozemkoch, pri ktorých ešte v decembri minulého roka neboli vysporiadané majetkové vzťahy, neboli vysporiadané prístupové cesty, začne štandardný stavebný ruch,“ dodala ministerka.

Špičková zdravotná starostlivosť

Do 30. júna 2026 má stáť hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice, ktorá bude poskytovať podľa slov ministerky nielen špičkovú zdravotnú starostlivosť nielen pre región severozápadného Slovenska, obyvateľov Turca, ale bude to koncová komplexná nemocnica, nemocnica, ktorá spĺňa štandardy 21. storočia.

Zároveň to bude nemocnica, ktorá bude poskytovať vzdelávacie centrum a vzdelávanie pre mladých lekárov, medikov.

Na tento projekt sú vyčlenené peniaze z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 256 mil. eur. Celkové investičné náklady sú však vo výške 375 mil. eur. Zuzana Dolinková poďakovala vláde a koaličným partnerom, že poskytli garanciu, že peniaze na dofinancovanie sa budú spoločne hľadať.

Postavená bude v roku 2028

„V stredu sme prijali uznesenie na vláde, že budeme hľadať spolu s ministrami financií, regionálneho rozvoja a investícií, ale aj s ministrom pre plán obnovy a odolnosti dodatočné zdroje, či už z revízie plánu obnovy a odolnosti, alebo aj z eurofondov, prípadne aj z verejného rozpočtu, z úspor verejného zdravotného poistenia, pretože všetci sme povinní zdroje nájsť,“ prízvukovala ministerka Dolinková.

Nemocnica by mala byť postavená do konca roka 2028 s tým, že už začiatkom roka 2029 by mala privítať prvého pacienta.

Súčasne primárna spádová oblasť Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine sa nezmení, skôr sa očakáva zvýšenie dopytu najmä v špecializovaných odboroch, ktoré majú v súčasnosti z kapacitných dôvodov veľmi dlhé lehoty na diagnostiku a nastavenie terapie. Nová nemocnica má mať kapacitu 660 lôžok a 19 operačných sál.