Nemocnica sv. Jakuba v Bardejove začína s druhou etapou rekonštrukcie, práce si vyžiadajú redukciu počtu lôžok

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o. v Bardejove začne od začiatku novembra s druhou etapou rozsiahlej rekonštrukcie svojich priestorov, v ktorej kompletne zmodernizujú vyše 60-ročné priestory. Práce za takmer 11,7 milióna eur z Plánu obnovy si vyžiadajú aj redukciu a rozsiahle presuny lôžok na rôznych oddeleniach nemocnice.

Modernizácia piatich poschodí

Ako informoval riaditeľ NsP sv. Jakuba Marián Petko, prvá etapa obnovy bardejovskej nemocnice pozostávala z dostavby štvorposchodovej budovy a z rekonštrukcie priľahlej budovy v pavilóne hlavného monobloku. Od 1. novembra budú práce pokračovať druhou etapou, v rámci ktorej postupne v dvoch častiach zmodernizujú päť poschodí hlavného monobloku.

„Z týchto priestorov v podstate ostanú obvodové múry a nosné priečky. Dá sa povedať, že tam neostane takmer nič ostatné. Rekonštrukcia znamená od výmeny okien až po kompletne celé odpady. To znamená, že cez päť poschodí budeme ťahať odpady, komplet elektriku, vzduchotechniku, nové merače a reguláciu. Nebude to teda kozmetická úprava,“ skonštatoval Petko.

Redukcia počtu lôžok

V súvislosti s touto rekonštrukciou nemocnica od piatka 25. októbra čiastočne zredukuje počet lôžok na troch oddeleniach. Redukcia sa bude týkať interného a geriatrického oddelenia, oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

„Zo 158 lôžok na týchto troch oddeleniach dôjde k redukcii dočasne na 111 lôžok. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, kde máme momentálne 45 lôžok, bude k dispozícii 28 lôžok. To je maximálny počet, aký je najväčší možný. Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie z počtu 48 lôžok po sťahovaní a úpravách bude k dispozícii 34 lôžok. A na internom a geriatrickom oddelení zo 65 lôžok bude k dispozícii 49 lôžok,“ konkretizoval Petko.

Najväčšia rekonštrukcia

Zároveň časť lôžok interného a geriatrického oddelenia bude presunutá na neurologické oddelenie a časť lôžok oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie a ortopédie bude presunutá na oddelenie dlhodobo chorých v Pavilóne liečebne dlhodobo chorých. Celkovo má pritom nemocnica podľa Petka pre zdravotnú starostlivosť vytvorených 330 lôžok.

„Keď si to spočítate, tak 158 lôžok znamená skoro polovicu, ktoré sme dali určitým spôsobom do pohybu. Od roku 1961 je to určite najväčšia rekonštrukcia a nikdy nemocnica ani takéto posuny lôžok a s tým aj pacientov, nezažila,“ uviedol.

Skoršie ukončenie obmedzení

Za dôležité Petko považuje, že našli riešenie, ako napriek rozsiahlym presunom zabezpečiť poskytovanie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane pôrodov a akútnej operatívy, a čiastočne zabezpečili aj plánované operácie a plánované hospitalizácie. Zároveň nemocnica posilní dopravnú zdravotnú službu vo svojom areáli medzi hlavným monoblokom a pavilón LDCH, ktoré sú na rôznych koncoch nemocnice.

„Bude posilnená tak, aby to čo najmenej zasiahlo pacientov,“ skonštatoval riaditeľ. Dodal, že hoci termín na dokončenie stavby z Plánu obnovy je stanovený do konca júna 2026, nemocnica chce stihnúť práce tak, aby obmedzenia skončili do konca roka 2025.