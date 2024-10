V skalickej nemocnici už zbúrali bývalú neurológiu, nahradí ju nový pavilón s moderným vybavením

Vo Fakultnej nemocnici AGEL v Skalici bude do dvoch rokov k dispozícii nový pavilón internistických disciplín s kapacitou 96 lôžok, ktorý bude stáť na mieste pavilónu bývalej neurológie.

Pavilón bude mať moderné prístrojové vybavenie a logistické usporiadanie na diagnostiku, hospitalizáciu a liečbu pacientov. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti AGEL Tomáša Lučkaia nemocnici umožní výrazne zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Najväčšia investícia

Nový pavilón si vyžiada investíciu vo výške viac ako 27 miliónov eur, financovaný bude z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Je to najväčšia investícia do zdravotného zariadenia v Trnavskom samosprávnom kraji.

„Starý pavilón neurológie je už v štádiu ukončenej asanácie nadzemnej i základovej časti. Odstránené stavebné materiály boli zrecyklované. Aktuálne začíname s prekládkami teplovodných a elektrických vedení a po ukončení tejto etapy začneme so samotnou výstavbou nového pavilónu, konkrétne budovaním základov,“ informoval Tomáš Lučkai. Výstavba pavilónu by podľa neho mala byť ukončená do júna 2026.

Inovatívne riešenia

„Ide o strategický projekt, ktorý výrazne posunie kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Záhoria. Veríme, že to prispeje aj k stabilizácii zdravotníckeho personálu, najmä vzhľadom na geografickú polohu našej nemocnice, ktorá leží blízko českých hraníc,“ zdôraznil Lučkai.

Dodal tiež, že v novom pavilóne budú môcť zamestnanci využívať vylepšené technologické vybavenie a inovatívne riešenia, ktoré zjednodušujú pracovné procesy a znižujú stres spojený s ich náročným povolaním.