KDH kritizuje nestabilitu systému a výpovede lekárov, situácia v zdravotníctve je údajne najhoršia za posledné obdobie

Situácia v slovenskom zdravotníctve je najhoršia za posledné obdobie. Tvrdí to opozičná strana Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

„Vidíme tu výpovede lekárov, vidíme nestabilitu systému, vidíme hádky v koalícií,“ vyhlásil poslanec za KDH František Majerský. Ten vyzval premiéra Roberta Fica, aby sa prestal vyhovárať na predchádzajúce vlády, vzal si zdravotníctvo za svoju prioritu a aby novému ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi pomohol.

Racionalizácia preventívnych prehliadok

KDH poukázalo na päť kľúčových problémov, a to stabilizáciu zdravotníckeho personálu, stabilizáciu nemocníc a ich centrálne riadenie, ale aj reformu záchrannej zdravotnej služby, riešenie dostupnosti ambulantných služieb a audit poplatkov v celom systéme.

„Pán minister, toto sú akútne body, sú kľúčové preto, aby sa situácia v zdravotníctve stabilizovala,“ skonštatoval Majerský s tým, že zdravotníctvo má byť apolitické. „Pacienti sú všetkých a my zdravotníctvo musíme robiť pre pacientov,“ zdôraznil.

Opozičná strana sa vyjadrila aj k svojmu návrhu na racionalizáciu preventívnych prehliadok. Ako upozornil poslanec KDH Peter Stachura, nie sú proti preventívnym prehliadkam ako takým, chcú v nich však urobiť poriadok.

Ordinačné hodiny všeobecných lekárov

Plne podporujú preventívne prehliadky u pacientov s určitými symptómami alebo už prítomným chronickým ochorením, či u ťažko chorých až zomierajúcich pacientov. Zamerať sa chcú na prevenciu u mladých, zdravých ľudí.

Cieľom je, aby sa v ich prípade prehliadky neakumulovali a aby ich frekvencia bola nastavená efektívne. Ako vysvetlil Stachura, preventívne prehliadky zaberajú veľkú časť ordinačných hodín všeobecných lekárov, často sa tak stáva, že sa k nim nevedia dostať pacienti s akútnym ochorením.

Prehliadky preto navrhujú pri zdravých ľuďoch do 35 rokov nastaviť raz za šesť rokov, nad 35 rokov každé tri roky. Deti do jedného roka by ich mali mať šesť. „Prevencia je nesmierna dôležitá, ale nemôžeme ju robiť v takejto miere zdravým ľuďom na úkor chorých,“ uzavrel.