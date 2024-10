Lekárski odborári žiadajú Pellegriniho, aby konsolidačný balíček vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie

Prezident SR Peter Pellegrini má v piatok posledný deň na to, aby odmietnutím konsolidačného balíčka zabránil ďalekosiahlemu konfliktu v zdravotníctve. Tvrdia to lekárski odborári. Tí hlavu štátu žiadajú, aby predmetnú legislatívu vrátila na opätovné prerokovanie do parlamentu. Podľa Lekárskeho odborového združenia by išlo o jasnú snahu zabrániť personálnemu kolapsu v slovenskom zdravotníctve.

„Veríme, že pán prezident Peter Pellegrini si uvedomuje svoju zodpovednosť a vrátením tohto zákona do parlamentu zabráni konfliktu v slovenskom zdravotníctve,“ tvrdia odborári.

Ich predseda Peter Visolajský pripomenul stretnutie zástupcov zdravotníkov a prezidenta, na ktorom sa všetci prítomní zdravotníci, medzi ktorými boli aj zástupcovia manažmentov nemocníc, zhodli na tom, že konsolidácia verejných financií v aktuálnom znení vedie k zhoršeniu situácie v slovenskom zdravotníctve.

Odborári taktiež opätovne zdôraznili, že vláda touto konsolidáciou porušila memorandum z roku 2022, ktorému predchádzali hromadné podania výpovedí z pracovného pomeru vyše dvetisíc lekárov.

„Preto nesúhlasíme s porušovaním tejto dohody a pokračujeme v opätovnom zbere výpovedí z pracovného pomeru. Rovnako nesúhlasíme s premenou posledných štátnych nemocníc na obchodné spoločnosti,“ uzavreli odborári.