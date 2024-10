Lekárne zaznamenávajú rastúci záujem o očkovacie látky, toto všetko by ste mali vedieť o očkovaní

Lekárne zaznamenávajú rastúci záujem o očkovacie látky, ktoré majú ľudí v nadchádzajúcej sezóne ochrániť pred ochorením alebo vážnym priebehom chrípky a Covidu-19.

Na jeseň je vhodný čas očkovania okrem proti infekčným ochoreniam, ktoré majú sezónu prevažne od jesene do jari, ale aj proti kliešťovej encefalitíde (zápalu mozgových blán) a pneumokokom.

Dostupné vakcíny sú bezpečné a účinné

Odporúča sa ľudom s rizikovým zdravotným stavom alebo tým, ktorí sú riziku nákazy vystavení kvôli svojej práci.

Lekári a virológovia preto odporúčajú očkovanie deťom, seniorom a dospelým s vážnou chronickou chorobou (napríklad cukrovka) a rovnako pracujúcim v zdravotníctve, nákupných centrách, vzdelávacích inštitúciách, verejnej doprave a podobne.

Očkovaciu látku predpisuje ošetrujúci lekár a na očkovanie si ju pacient prinesie v dohodnutom termíne. Lekár rozhoduje o tom, či je zdravotný stav pacienta vhodný na očkovanie.

„Všetky na Slovensku dostupné vakcíny sú bezpečné a účinné. Odporúča sa počkať, pokiaľ je človek akútne chorý a má oslabenú imunitu aktuálne prebiehajúcim ochorením, alebo krátko po ňom. Očkujú sa ľudia na to zdravotne spôsobilí, čo lekár tesne pred podaním vakcíny vždy musí preveriť,“ vysvetlila farmaceutka Kristína Malíková.

Skladovanie podľa odporúčaní

Ak dostane pacient recept na vakcínu a termín očkovania má inokedy, treba ju skladovať podľa odporúčaní. Tie by mal uviesť farmaceut v lekárni a rovnako tak sú uvedené v príbalovom letáku vakcíny.

„V zásade platí, že najdôležitejšia je teplota. Väčšinu očkovacích látok je potrebné skladovať pri chladničkovej teplote, čo znamená 2 až 8 stupňov. Taktiež je vhodné uchovávať ich v tme. Ak je porušený režim skladovania vakcín, môže to viesť k rôznym nežiadúcim účinkom spôsobených vakcináciou,“ pokračuje K. Malíková.

Imobilní alebo ťažko chorí pacienti, ktorí patria do rizikovej skupiny, a preto by mali byť podľa špecialistov zaočkovaní proti chrípke, pneumokokovej infekcii aj proti covidu-19, si môžu nechať vakcínu doručiť až domov, kde im ju následne aplikuje zdravotný personál, ktorý sa o nich stará alebo ju so sebou vezmú k lekárovi v dohodnutom termíne.

„V toto období už badáme nárast počtu objednávok očkovacích vakcín. Keďže vyžadujú špeciálne skladovanie aj počas prepravy k pacientovi domov, prepravujeme v ich na to určených termoboxoch, aby sa zachovala ich plná kvalita a účinnosť,“ vysvetlila Kristína Chabadová, predsedníčka OZ Medicamentum, ktoré zabezpečuj bezplatné doručovanie liekov na predpis až domov.

Lekár môže nariadiť špeciálny režim

Pred očkovaním nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim, dôležité je, aby bol v súlade so zdravou životosprávou. To znamená, že deň až dva pred očkovaním je potrebné dostatočne spať, primerane jesť, dodržiavať pitný režim a neužívať alkohol ani iné návykové látky.

Po očkovaní môže byť lekárom nariadený špeciálny režim, a to v závislosti od očkovacej látky aj od veku a zdravotného stavu očkovaného.

Zvyčajne sa po vykonaní očkovania čaká v čakárni u lekára niekoľko desiatok minút pre prípad, že by sa prejavili akútne vedľajšie účinky, prípadne alergia na niektorú zložku očkovacej látky.

Nasledujúcich 24 hodín sa neodporúča zvýšená fyzická aktivita (šport, cestovanie, rehabilitácia a podobne).

Reakcie na vakcínu sú individuálne

Reakcie na vakcínu sú podľa odborníkov u každého tela individuálne. Platí však, že kým bola vakcína schválená na používanie, prešla veľkými klinickými testami, na základe ktorých sa zistilo, ako môže prebiehať stav po očkovaní.

O všetkých prejavoch informuje lekár pacienta pred samotným očkovaním. Poučí ho, či treba miesto vpichu chladiť alebo sa oň netreba nijako starať.

Bežnými prejavmi po očkovaní býva začervenanie a opuch v mieste vpichu, istá miera bolesti a únavy. Ak pretrváva vysoká teplota, ktorá sa nedá zmierniť, očkovaný má kŕče, hnačku, zvracia, je výrazne apatický alebo má poruchu v hybnosti končatín, treba okamžite kontaktovať lekára alebo rýchlu zdravotnú službu.

Bezplatné očkovanie proti chrípke a Covidu

Preventívne očkovanie proti chrípke poskytujú zdravotné poisťovne bezplatne, pre deti je k dispozícii bezbolestná a bezihlová vakcína v spreji. Aj očkovanie proti Covid-19 je hradené zo zdravotného poistenia.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde si vyžaduje tri dávky vakcíny. Toto očkovanie je dobrovoľné a pacient si ho hradí sám, niekedy poisťovňa prepláca jednu dávku.

Pneumokoky sú najčastejšou príčinou množstva bežných bakteriálnych infekcií, ktoré sú čoraz ťažšie liečiteľné antibiotikami, keďže tieto baktérie sa voči nim stávajú rezistentné (odolné).

Deti sa proti pneumokokom očkujú povinne a toto očkovanie hradí zdravotná poisťovňa. Preočkovanie dospelých si pacient platí sám, poisťovňa naň môže prispieť, ak to má vo svojom programe.