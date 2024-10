Slováci a spánok: Ako si môžeme dopriať lepší oddych?

Spánok – to slovo znie jednoducho, no pre mnohých z nás je skôr luxusom než samozrejmosťou. Nedávny prieskum spoločnosti IKEA odhalil, že iba 38 % Slovákov považuje svoj spánok za dobrý alebo excelentný, pričom väčšina z nás si uvedomuje, aký významný vplyv má kvalitný spánok na každodenný život. Ako však dosiahnuť skutočne osviežujúci spánok? Nasledujúce rady vám môžu pomôcť nájsť cestu k lepšiemu oddychu.

Spánkové rituály Slovákov: Samotka pred spaním aj boj s myšlienkami

Ako sa ukázalo, väčšina Slovákov tesne pred spaním nevyhľadáva spoločnosť partnera. Až 58 % opýtaných sa priznalo, že sa pred spaním nepritulí k svojej polovičke, zatiaľ čo 20 % si radšej zvolí pohodlie vankúša. Naopak, iba 21 % Slovákov preferuje zaspávanie v objatí. Tento trend poukazuje na potrebu osobného priestoru pred samotným odpočinkom, no taktiež upozorňuje na to, že aj samota pred spaním môže mať svoje čaro.

Ale čo nás skutočne drží bdelých? Pre takmer tretinu Slovákov (30 %) sú to práve myšlienky na problémy, ktoré nedajú spánku šancu. K tomu sa pridávajú sny, ktoré sú až príliš živé a prebúdzajú až 26 % ľudí. A ak by ste si mysleli, že v noci nás dokážu vyrušiť len sny, realita je iná – zvieratá, autá na ulici či hlučné deti sú bežnými rušivými elementmi, ktoré nedovoľujú mnohým z nás prejsť do ríše snov bez prekážok.

Ako si Slováci ladia svoje spálne?

Väčšina z nás vie, že spánok v tme je kľúčový. Až 92 % Slovákov preferuje úplnú tmu, pričom 36 % z nich potrebuje zatemniť miestnosť úplne, aby dosiahli pokojný spánok. No čo kvalita vzduchu? Tu je ešte priestor na zlepšenie – len 9 % ľudí používa čističku vzduchu, aj keď rastliny nájdeme až u 40 % z nás. V lete však bojujeme s vysokými teplotami, ktoré môžu dosahovať až nepríjemných 25 °C, čo ďaleko presahuje odporúčaných 16-18 °C pre pokojný spánok.

Ako si vylepšiť spánok?

Vytvoriť si dokonalé podmienky na spánok môže znieť ako výzva, no existuje niekoľko jednoduchých rád, ktoré môžu túto cestu zjednodušiť. Vybrať správny matrac podľa váhy, tvaru tela či preferovanej polohy spánku je základom kvalitného odpočinku. Rovnako dôležité je zamerať sa na správnu teplotu v spálni, ktorá by mala byť medzi 16 a 18 °C.

Niekedy stačí len pár jednoduchých zmien, aby sme dosiahli výrazný rozdiel v kvalite nášho spánku. Či už je to zatemnenie okien, výber správneho matraca alebo zlepšenie kvality vzduchu v spálni, tieto riešenia môžu byť dostupné pre každého.