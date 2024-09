KDH kritizuje vládu pre plány znižovať platy zdravotníkov, požaduje okamžité riešenia (video)

KDH opätovne vyzýva vládnu koalíciu, aby v rámci konsolidácie šetrila na sebe a nesiahala na platy zdravotníkov. Ministerka Dolinková podľa KDH nebojovala za zdravotníkov, a tým ani za pacientov, ktorí jej už nedôverujú.

„Ak vláda od svojho úmyslu neustúpi, tak sme pripravení predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by platy slovenských zdravotníkov zachoval v aktuálnej výške,“ uviedol poslanec KDH František Majerský. KDH dúfalo, že ministerka Dolinková predloží na stredajšiu vládu plán stabilizácie v zdravotníctve, čo sa však nestalo. Strana poukazuje na to, že nemáme vyriešenú situáciu s dostupnou zdravotnou starostlivosťou, nemáme vyriešenú situáciu s poplatkami.

KDH do parlamentu predložilo návrh zákazu poplatkov za termín, všetci koaliční poslanci to odignorovali a ministerka neprišla so žiadnym alternatívnym riešením.

„Ministerka Dolinková nepredložila do parlamentu žiadne systémové riešenia za celý rok. Jednoducho slovenské zdravotníctvo potrebuje krízového manažéra,“ vysvetľuje poslanec KDH Peter Stachura. KDH reagovalo aj na situáciu v trenčianskej nemocnici, ktorú poslanci hnutia pravidelne monitorujú a majú informácie o tom, že situácia na kardiologickom oddelení nie je vôbec stabilizovaná. Ani nová štúdia za 15 tisíc eur nehovorí nič o tom, či boli alebo neboli vymenené potrubia v tejto nemocnici.