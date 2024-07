Dolinková ponúkla ukrajinským deťom zo zbombardovej nemocnice v Kyjeve miesto v NÚDCH (video+foto)

Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková ponúkla ukrajinským deťom zo zbombardovanej nemocnice v Kyjeve miesto v Národnom ústave detských chorôb. Dolinková pred rokovaním vlády priznala, že v stredu ráno volala s ministrom zdravotníctva z Ukrajiny Viktorom Liaškom.

Informovala sa o tom, že v nemocnici sa nachádzalo 700 detí a všetky boli bezpečne prevezené do iných zdravotníckych zariadení v rámci Ukrajiny.

Štyria rodičia sú zaregistrovaní v systéme

Minister zdravotníctva Liaško zároveň informoval rodičov detí, že v rámci pomoci členských krajín Európskej únie môžu požiadať o prevoz ich detí do iných krajín.

„My sme za Slovensko samozrejme ponúkli túto pomoc a prevoz do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Zatiaľ máme informáciu, že štyria rodičia sa zaregistrovali v systéme, kde mohli požiadali o prevoz do iných krajín. Či to bude na Slovensko, zatiaľ nevieme. Pán minister odporučil, že Slovensko je ochotné a otvorené pomôcť a zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre tieto deti,“ vyhlásila Zuzana Dolinková.

Zabezpečia prevoz detí

Podľa jej slov v prípade, že ak takáto ponuka príde, rezort je otvorený zabezpečiť prevoz detí. V prípade pomoci so zdravotníckym materiálom ministerka Dolinková uviedla, že takáto žiadosť zatiaľ nebola pýtaná.

„Myslím si, že ak by to Ukrajina potrebovala, pán riaditeľ Národného ústavu detských chorôb je ochotný aj s takouto požiadavkou pomôcť a zabezpečiť ju,“ uzavrela ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.