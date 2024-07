Ambulantná pohotovostná služba v Námestove nebude, podľa Dolinkovej je situácia mimoriadne citlivá

Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) Trstená nepožiada o rozšírenie povolenia o doplnkový bod Ambulantná pohotovostná služba (APS) v okrese Námestovo a nebude čerpať dotáciu vlády, nakoľko nebude oprávneným žiadateľom.

Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, podľa platnej legislatívy HNsP Trstená ako zriaďovateľ pevného bodu APS pre deti a dorast môže zriadiť doplnkový bod APS v poliklinike Námestovo, ktorý však musí fungovať v rovnakom režime ako pevný bod – každodenne počas doby platnosti licencie, to znamená päť rokov.

Prevádzku v Námestove nie je možné zabezpečiť

Začiatkom týždňa sa v HNsP konala na základe iniciatívy ŽSK odborná diskusia detských lekárov nemocnice Trstená a odboru zdravotníctva ŽSK k zhodnoteniu obnovy a udržateľnosti doplnkového bodu APS v okrese Námestovo.

Zúčastnení lekári nesúhlasili s výkonom pohotovostnej služby popri pevnom bode v Trstenej aj v doplnkovom bode Námestovo. Služba v doplnkovom bode APS je pre lekárov dobrovoľná, čo znamená, že by muselo dôjsť k zhode prevažnej väčšiny lekárov.

NsP Trstená skonštatovala, že z dôvodu neudržateľnosti financovania doplnkového bodu pri pevnom bode APS nedokáže prevádzku APS v Námestove zabezpečiť. Mesačné náklady na prevádzku jedného pevného bodu sú približne 13-tisíc eur, poskytnutá dotácia 200-tisíc eur od úrady vlády by ich však pokryla iba na 15 mesiacov.

Vekový priemer lekárov

„Nemocnica by však bola povinná podľa zákona prevádzkovať doplnkový bod počas celého obdobia platnosti jej licencie, to znamená päť rokov. Po vyčerpaní dotácie by financovanie tejto služby, ktorá je v kompetencii ministerstva zdravotníctva, prebrala na seba nemocnica a ŽSK. Nepovažujeme za systémové ani správne, aby samospráva suplovala kompetencie štátu,“ priblížila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.

Vekový priemer lekárov sa blíži k šesťdesiatke a vážne hrozí, že ambulancie po ich odchode na dôchodok nebudú mať svojich pokračovateľov.

„Zabezpečenie výchovy mladých lekárov – špecialistov, je plne v rukách štátu – ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva. Jedine ministerstvá dokážu vytvoriť podporné programy na zvýšenie kapacít na atestácie lekárov v nedostatkových špecializáciách,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Situácia je mimoriadne citlivá

Riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková doplnila, že Žilinský samosprávny kraj pracuje na príprave vzdelávacieho experimentálneho programu administratívny pracovník v zdravotníctve. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa v rozhovore pre TA3 vyjadrila, že téma riešenia doplnkového bodu APS v Námestove je citlivá.

„Cieľom celej organizácie detských pohotovostí bolo, aby pohotovosť bola v sídle nemocnice, a preto bolo rozhodnuté, že pevný bod ostane v Trstenej. Keďže sme sa v rámci výjazdového rokovania dozvedeli, že máme z vlády pridelených 200-tisíc eur, a zároveň vieme, aká oblasť je Orava a jej dostupnosť ciest počas zimného obdobia, navrhla som, aby v Námestove ostala zachovaná detská pohotovosť dočasne, pokiaľ vyjdú tieto pridelené financie, ale na doplnkový, nie pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Myslím si, že keď sa chce a je ochota pomôcť občanom v rámci regiónu, tak aj primátori, starostovia okolitých obcí a samotná župa dokážu zabezpečiť tento doplnkový bod tak, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť aj ambulantná, možno nie však v plnom rozsahu, od štvrtej do ôsmej hodiny. Doplnkový bod si možno viete zriadiť aj na jednu hodinu, dve hodiny, možno na dva dni, tri dni v týždni. A to tak, aby sme uspokojili zdravotnú starostlivosť o detského pacienta,“ uzavrela Zuzana Dolinková.