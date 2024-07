Vyrezávali sme diery do stanu a vyťahovali ľudí, na ďalšieho spadlo pri vchode lešenie. Svedkovia opísali, čo sa dialo na festivale Pohoda (video+foto)

Festival Pohoda zasiahla v piatok ničivá búrka, ktorá spôsobila zrútenie stanu a predčasné ukončenie podujatia. Viacerí účastníci porozprávali pre TV Joj a jej web Noviny.sk o minútach hrôzy, ktoré tam zažili počas smršti.

„Sedeli sme vnútri a v podstate som videl ľudí, ako začali kričať a podobne. Zdvíhal sa vietor a proste fúkalo, pršalo, a potom sme v podstate bežali von, kde sa zasekávalo o pásky, o všetko možné,“ povedal jeden z očitých svedkov s tým, že potom to začalo celé padať.

Vyťahovali sme ľudí

„Ja som bol vo vnútri, pred stageom som stál. Hovorili nám, aby sme stáli dva metre od všetkého železného,“ uviedol a dodal, že najprv padali stredné stĺpy. Našťastie, sa mu podarilo utiecť a skryť sa vo vedľajšom stane. „Ľudia padali, všade bola voda,“ hovorí.

Ďalšieho z účastníkov varoval pred búrkou stage manažér. Povedal im, že asi na hodinu bude prerušený festival a nie je nateraz potrebná evakuácia.

„Došiel sem vietor, do toho fakt silný dážď, podfúklo to a padlo to na túto stranu. Vyťahovali sme odtiaľ ľudí, kričali sme, kde sú a videli sme, kde sa hýbe plachta. Doniesli sme nožíky a vyrezávali sme diery,“ pokračoval.

Nebolo vidno na meter

Na tohtoročnej Pohode bola aj Marianna, ktorá sa zúčastnila festivalu v roku 2009, kedy po páde stanu zomreli dvaja ľudia.

„Mám dosť rokov a ešte som takúto šialenú smršť na otvorenom priestranstve nezažila. Ten vietor znásoboval silu dažďa tak, že nebolo vidno na meter a nedalo sa ani mať poriadne otvorené oči,“ povedala o svojej skúsenosti. Zároveň uviedla, že evakuačné pokyny prišli podľa nej trošku neskoro.

Na jedného spadlo lešenie

Na festivale sa v tej dobe nachádzalo vyše 30-tisíc návštevníkov a po silnej búrke museli v trenčianskej nemocnici ošetriť 15 ľudí. Jedným z nich bol aj mladík, na ktorého spadlo lešenie pri vchode.

„Ja som zo stagu utekal na východ Trenčín. Tam začalo už poriadne liať, už sa začalo všetko triasť, niektoré stany poletovali. Ľudia sa začali čo najskôr skrývať, kam sa dalo. Ja som prišiel k tomu vchodu, kde na mňa spadlo lešenie. Aj na moju kamarátku a ostatných ľudí,“ povedal pre televíziu a zároveň sa poďakoval všetkým zložkám a ľuďom, ktorí pomáhali pri záchrane.