Do apokalypsy ostávalo päť minút, tvrdila česká herečka. Dalo sa situácii na festivale Pohoda predísť? (video+foto)

Po smršti, ktorá sa prehnala festivalom Pohoda, sa rozprúdila diskusia, či sa dalo situácii zabrániť. Niektorí návštevníci v komentároch na sociálnej sieti Facebook organizátorov chvália, že situáciu zvládli, ale nájdu sa aj takí, ktorí ich kritizujú.

Do apokalypsy vraj ostávalo päť minút

Ostro sa do organizátorov festivalu pustila česká herečka Iva Pazderková, ktorá vystupovala s kapelou Pražský výber.

„Niekoľko hodín sme vedeli, že tesne pred koncom koncertu príde nebezpečná búrka. Prišla. Vedeli to všetci, vrátane organizátorov. Vo chvíli, keď vyzvali tisíce divákov, aby sa schovali do áut, zostávalo 5 minút do ‚apokalypsy‘,“ uviedla na sociálnej sieti X s tým, že produkcia vraj tvrdila, že búrka sa snáď roztrhá v okolných horách. Svoj príspevok, na ktorý upozornil český Blesk, neskôr zmazala.

Na jej slová reagovala aj kapela Pražský výber, ktorá sa od týchto slov dištancovala. „Iva a kapela vystupujú ako hosť, situáciu opísala tak, ako ju sama videla, no jej vyjadrenia nie sú vyjadreniami Pražského výberu,“ uviedla kapela na sociálnej sieti Facebook s tým, že organizátori odviedli podľa ich názoru maximálnu možnú robotu.

Pochvala od Tormovej a Martinoviča

Organizátorov pochválila herečka Kristína Tormová, ktorá sa poďakovala za starostlivosť a je rada, že sa nikomu nič vážne nestalo. Vyzdvihla aj „múdre„ rozhodnutie predčasne ukončiť festival.

„Ak by ste potrebovali nejakú a akúkoľvek pomoc, dajte vedieť, prosím. Sme tu pre vás, milá Pohoda festival, lebo vy ste tu pre nás úplne naplno a roky rokúce a bez vás by bol tento svet o čosi náročnejší a ťažší,“ napísala v komentári pod príspevkom o ukončení festivalu. „Veľmi dúfam, že ľudia sa naučia byť zodpovednejší (za seba hlavne),“ dodala.

Herec Štefan Martinovič označil rozhodnutie ukončiť festival za ťažké, ale zodpovedné. „Mrzí ma to a verím, že všetka snaha vynaložená na prípravu tohto ročníka sa vám budúci rok vráti niekoľkonásobne,“ poprial organizátorom v komentároch pod rovnakým príspevkom.



Tisíce „lajkov„ si vyslúžil Laci Strike, ktorý sa rozhodol vzdať honoráru za účinkovanie s Projektom Countdown. „Podporíme Pohodu aspoň takto v tejto ťažkej chvíli,“ napísal s tým, že organizátori do toho dávajú enormné úsilie a bolo o účinkujúcich super postarané. „Festival bol krásne pripravený. Ich team robí skvelú prácu. V aktuálnej chvíli to cítime takto. Držíme palce v riešení tejto situácie. Laci a SDA,“ dodal v komentári.