V Sečovciach vznikne prvá vojenská trieda, pre ministerstvo obrany ide o pilotný projekt duálneho vzdelávania

Ministerstvo obrany (MO) SR spúšťa v Sečovciach (okres Trebišov) pilotný projekt duálneho vzdelávania. Spolupracuje na ňom so spojenou školou v Sečovciach.

Možnosť pracovať v Ozborojených silách SR

V rámci Strednej odbornej školy a techniky a služieb bude v budúcom školskom roku (2025/2026) otvorený nový študijný odbor Ochrana majetku a osôb. Jeho kapacita bude 30 študentov, absolventi budú po maturite pripravení pracovať v Ozbrojených silách (OS) SR.

Pôjde o štvorročný program duálneho vzdelávania, ktorý prinesie kombináciu teórie a praxe. Tá bude vykonávaná v spolupráci s OS SR. Program by mal študentstvo pripraviť na kariéru v ozbrojených silách.

„Mladým ľuďom ponúkame výhody, ktoré ich kvalitne pripravia na život. Pre študentov a ich rodičov je dôležité, že toto štúdium predstavuje nielen výbornú kariérnu príležitosť, ale aj významnú finančnú úľavu. Náklady, ktoré by inak rodiny museli znášať, pokrýva v plnej výške ministerstvo obrany,“ priblížil generálny tajomník služobného úradu MO SR Peter Krajčírovič. Doplnil, že študenti si môže finančne prilepšiť aj vďaka praxi vo vojenskom útvare, a tiež môžu získať aj ďalšie finančné a materiálne benefity.

Benefity štúdia

Medzi benefitmi je napríklad príspevok na ubytovanie a stravu, a tiež na školské odevy a pomôcky. Vďaka tomu by sa malo znížiť finančné zaťaženie rodičov. Okrem toho môže študentstvo získať za prax v rámci duálneho vzdelávania finančné ohodnotenie do výšky 80 eur. K dispozícii by malo mať aj bezplatnú lekársku prehliadku a psychodiagnostické vyšetrenie.

Medzi benefitmi je i vreckové v sume 100 eur mesačne. Po maturite budú môcť absolventi pokračovať v štúdiu na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, a tiež sa im skráti základný vojenský výcvik, a to zo siedmich týždňov na dva.

Študenti budú na odbor prijímaní na základe talentových prijímacích skúšok a prospechu, ale aj na základe umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na základných školách. V prípade uchádzačov mladších ako 18 rokov môžu ich zákonní zástupcovia podávať prihlášky na stredné školy v školskom roku 2025/2026 do 20. februára, a to elektronicky alebo listinnou formou.

Prvá stredoškolská trieda na Slovensku

Ako uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý), školstvo patrí medzi priority župy. Doplnil, že medzi školskými rokmi 2018/2019 a 2023/2024 sa počet študentov v duálnom vzdelávaní zvýšil z necelých 190 na viac než 1 500.

„Takmer každý šiesty žiak v rámci župných škôl už študuje v systéme duálneho vzdelávania. Preto ma teší, že aj v odbore Ochrana osôb a majetku na „našej škole“ budeme mať duálne vzdelávanie s Ministerstvom obrany SR ako prví na Slovensku,“ vyjadril sa k prvej vojenskej stredoškolskej triede na Slovensku.