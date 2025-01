Košice plánujú aj v tomto roku pokračovať v investíciách do zlepšovania stavu svojich škôl a školských zariadení

Mesto Košice plánuje aj v tomto roku pokračovať v investíciách do zlepšovania stavu svojich škôl a školských zariadení.

Ako samospráva informovala, Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice ešte minulý rok schválila viac ako 2,6 milióna eur z eurofondov na modernizáciu viacerých základných škôl.

Veľké modernizačné práce

Ide o Starozagorskú 8, Postupimskú 37, Bernolákovu 16, Drábovu 3, a tiež ZŠ Ľudovíta Fullu na Maurerovej ulici.

„Okrem vyššie uvedených investícií sa chystajú aj veľké modernizačné práce na ZŠ Bruselská 18 za takmer 459-tisíc eur a takisto aj na spomínanej ZŠ Postupimská 37 za vyše 382-tisíc eur,“ uvádza mesto Košice s tým, že tieto školy koncom vlaňajška uspeli so svojimi vlastnými žiadosťami v rámci eurofondovej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SEIA).

Tá sa týkala zvýšenia energetickej efektívnosti ich budov, počas leta ich čaká výmena okien, dverí či termostatických ventilov, ale aj modernizácia osvetlenia a jeho výmena za LED svietidlá.

Podané žiadosti

V tej istej výzve uspelo i samotné mesto Košice. „V tomto prípade sa do rozpočtu mesta vráti 763 785 eur, za ktoré sa uplynulý rok realizovala modernizácia a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov materských škôl (MŠ) Dénešova 53, Jaltská 33, Ovručská 14, Húskova 45, Miškovecká 20, Kežmarská 46 a Budapeštianska 3,“ uviedla samospráva.

Ako doplnil primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), už v súčasnosti má mesto podané ďalšie žiadosti v objeme približne dvoch miliónov eur, verí, že v nich uspejú.

„Mesto bolo úspešné aj so žiadosťami podanými v rámci výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia, adaptáciu na zmenu klímy a ochranu pred povodňami. Na dvoch MŠ Bernolákova 14 a Povstania českého ľudu 11 sa vďaka tomu budú tento rok pomocou vegetačnej vrstvy strešných plášťov realizovať vodozádržné opatrenia,“ uvádza ďalej mesto Košice. Projekt má za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia v budovách MŠ, získané financie sú v celkovej výške temer 188-tisíc eur.

Pozitívne reakcie

Viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová (KDH) akcentovala zmeny v školách, ktoré nastali vďaka investíciám v posledných rokoch. Podľa nej to potvrdzujú aj pozitívne reakcie pedagógov či rodičov a žiakov.

„Sme najväčším zriaďovateľom škôl na Slovensku, čo nám prináša aj najväčšie náklady pri investíciách do vzdelávania a školskej infraštruktúry. Z minulosti nám zostal veľký modernizačný dlh, ktorý postupne znižujeme. Veľmi ma teší, že vďaka kvalitným projektom mesto a naše školy aj tentoraz získali veľké finančné zdroje na obnovu budov,“ uviedla a dodala, že vďaka tomu sa zlepšia podmienky pre žiactvo a ušetria na energiách.

Modernizácia a skvalitňovanie

Vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková doplnila, že prostriedky, ktoré samospráva získala z eurofondov na už zrealizované investície, budú opätovne použité na ďalšiu modernizáciu a skvalitňovanie škôl.

Okrem spomínaných investícií má mesto tento rok v pláne aj ďalšie opravy tried, chodieb, sociálnych zariadení či gastrozariadení v školách. Školy by sa mali dočkať nových skriniek a kobercov, ale aj vyučovacích pomôcok a hračiek. Rozšíriť by sa mali aj kapacity materských škôl a modernizáciou by mali prejsť aj ihriská v ich areáloch.

„V uplynulom roku sa do modernizácií, opráv a nákupu nových učebných pomôcok do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta preinvestovalo vyše 4,7 milióna eur. Takisto došlo k sprevádzkovaniu novej školskej športovej haly na Želiarskej ulici ako aj novopostavených športovísk a multifunkčných ihrísk v areáloch základných škôl Starozagorská, Janigova, Požiarnická a v Parku Mládeže za takmer 4,5 milióna eur,“ uzatvára mesto Košice.