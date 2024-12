V roku 2025 budú všetky školy stáť pred veľkou výzvou

Slovenské školy stoja pred veľkou výzvou: už od septembra 2026 bude reforma povinná pre všetkých. Rok 2025 je preto kľúčový – školy majú poslednú šancu pretvoriť vyučovanie tak, aby žiaci nielen memorovali, ale rozvíjali schopnosti potrebné pre moderný svet. Učitelia a riaditelia dostali posledný rok na to, aby pripravili vlastné školské vzdelávacie programy (ŠkVP).

Obsah vzdelávania je definovaný štátnym vzdelávacím programom, ktorý stanovuje základné požiadavky na vzdelávanie vo všetkých školách. Ten školy meniť nemôžu, môžu však prispôsobiť tento obsah vzdelávania vlastným potrebám. „Tvorba vlastných ŠkVP je pre školy veľkou zmenou a zároveň príležitosťou prispôsobiť vzdelávanie reálnym potrebám žiakov. Ide o dôležitý krok k tomu, aby sme na slovenských školách vychovávali múdre, sebavedomé a tvorivé osobnosti,“ vysvetľuje Romana Kanovská, generálna riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). Tento inštitút sa školám snaží pomáhať – od odborných konzultácií až po praktické kurzy.

Koniec frontálnemu učeniu

Jednou z veľkých zmien, ktoré reforma prináša, je prechod od tradičného vyučovania k zážitkovým a interaktívnym metódam. A to sa musí premietnuť aj do školských vzdelávacích programov. Erika Fábiánová, riaditeľka ZŠ Pionierov 1 v Rožňave, ktorej škola patrila medzi prvé zapojené do kurikulárnej reformy, opisuje, ako u nich už druhý rok funguje nový školský program: „Tradičný frontálny spôsob výučby, keď učiteľ vysvetľuje a žiaci pasívne počúvajú, nahrádzame aktivitami, ktoré žiakov aktívne zapájajú. Učiteľ sa stáva sprievodcom na ceste za poznaním. Boli sme zvyknutí na to, že 80 percent času na hodine hovoril učiteľ a 20 percent deti, teraz je to opačne.“ Fábiánová ďalej vysvetľuje, že ich nový vzdelávací program kladie dôraz na tematické a blokové vyučovanie, kde sa učivo prepája do súvislostí. „Deti si učivo osvojujú praktickými činnosťami a riešením reálnych problémov,“ dodáva.

Štátny vzdelávací program definuje aj nové zručnosti, ktoré školy musia implementovať do vlastných školských programov. Finančná gramotnosť je napríklad definovaná ako prierezová téma, ktorá má byť integrovaná do všetkých predmetov tak, aby žiaci získali praktické zručnosti využiteľné v reálnom živote. „Už teraz vidíme, že deti, ktoré majú dobré základy finančného vzdelania, sú lepšie pripravené na rozhodovanie vo finančných otázkach. Vnímajú, že ak ideme na školský výlet, aké vstupenky je výhodnejšie kúpiť, alebo sa zamýšľajú nad tým, že ak si kúpia domáceho miláčika, ako to zasiahne do ich rozpočtov,“ hovorí Erika Drgoňová, riaditeľka Základnej školy SNP Ostredková o potrebe výchovy žiakov k novým zručnostiam.

Preč so známkami

Kurikulárna reforma zasiahne aj do hodnotenia žiakov. Bude sa hodnotiť inak. „Tradičné hodnotenie známkami sa zameriava na kvantitu naučeného, hodnotí sa momentálny stav, bez ohľadu na súvislosti. My sme zaviedli hodnotenie slovné a formatívne. Namiesto známok sa sleduje pokrok a proces učenia, čo žiakov motivuje k zlepšeniu,“ tvrdí Fábiánová. Nový systém umožňuje školám zavádzať formatívne hodnotenie, ktoré kladie dôraz na individuálny pokrok žiakov. Tento prístup by mal motivovať deti k učeniu a nie k memorovaniu faktov.

Ako si školy poradia

Vzhľadom na zložitosť tvorby ŠkVP ponúka NIVaM v spoluprácu s neziskovou organizáciou EDULAB online kurz, ktorý má školám poskytnúť praktické návody na zavádzanie zmien. „Kurz ponúka detailný prehľad krokov potrebných na vytvorenie nového školského vzdelávacieho programu. Zameriavame sa na to, ako implementovať nové metódy, tematické vyučovanie a hodnotenie v praxi,“ hovorí Ján Machaj, riaditeľ EDULABu. V rámci kurzu získajú učitelia konkrétne nástroje na plánovanie, realizáciu a hodnotenie programov, pričom sa inšpirujú príkladmi zo škôl, ktoré už reformu zaviedli. Účastníci sa naučia, ako konkrétne zapojiť tím pedagógov, prepojiť vzdelávacie ciele s konkrétnymi aktivitami a efektívne hodnotiť pokrok žiakov. Vďaka tejto spolupráci môže teraz každá škola na Slovensku študovať tento kurz bezplatne.

Príležitosť na zmenu

Nové školské vzdelávacie programy majú posilniť rozvoj kritického myslenia, riešenie problémov a komunikáciu. Flexibilita obsahu a metód zároveň umožňuje prispôsobiť vzdelávanie rôznorodým potrebám žiakov. „Reforma ponúka možnosť zmeniť vzdelávanie na Slovensku k lepšiemu. Učitelia a riaditelia by sa nemali báť, ale využiť túto príležitosť v nastávajúcom roku 2025 na skutočné inovácie,“ uzatvára Kanovská.

Je teda jasné, že v roku 2025 slovenské školy čaká náročné obdobie, vzhľadom to, že reforma bude povinná pre všetky školy od septembra 2026. No práve v nastávajúcom roku budú mať príležitosť pretvoriť svoje vzdelávacie procesy tak, aby deti mohli rozvíjať nielen vedomosti, ale aj zručnosti potrebné pre život v 21. storočí. Otázkou zostáva, či dokážu túto šancu využiť naplno.