Zem na severovýchode Sicílie sa triasla, neboli hlásené škody ani zranenia

Severovýchod Sicílie v nedeľu zasiahlo mierne zemetrasenie, ktoré podľa miestnych úradov nespôsobilo žiadne škody ani zranenia. Podľa Národného ústavu geofyziky a vulkanológie (INGV) zemetrasenie s magnitúdom 4,0 malo epicentrum približne dva kilometre od obce Militello Rosmarino v provincii Messina.
Otrasy nastali o 14.54 h miestneho času v hĺbke osem kilometrov. Podľa denníka Il Mattino bolo zemetrasenie cítiť v celej oblasti Messiny, no škody na budovách ani zranenia neboli hlásené. Militello Rosmarino, obec s približne 1 200 obyvateľmi, leží severne od prírodného parku Nebrodi, najväčšej chránenej oblasti na Sicílii.
Otrasy sú v tejto časti ostrova pomerne časté – v sobotu zaznamenali pri meste Piraino, východne od epicentra nedeľného zemetrasenia, otrasy s magnitúdom 2,5.