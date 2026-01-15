Vzdelávanie na Slovensku vstúpi do novej éry. Drucker ohlásil spoluprácu so spoločnosťou Open AI – VIDEO, FOTO

Minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD) ohlásil strategickú spoluprácu so spoločnosťou Open AI. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podľa jeho slov vstupuje do spolupráce s týmto svetovým technologickým lídrom v oblasti umelej inteligencie (AI), začínajú pripravovať budúcich učiteľov v takom rozsahu, ako to robí máloktorý európsky štát.
Ako minister Drucker ďalej uviedol na tlačovej besede, zabezpečia 20-tisíc licencií pre všetkých budúcich učiteľov na všetkých slovenských pedagogických fakultách, na ChatGPT Edu, teda vzdelávaciu verziu. Pre študentov – budúcich učiteľov, budú bezplatné.
Nástroj podporuje učenie a prípravu
Obstarané boli koncom minulého roka, celkový objem peňazí bol zhruba 1,57 milióna eur. Podľa Druckera dosiahli zľavu, akú dosiaľ nik nezískal, jedna licencia vyjde približne na 4,76 eura za mesiac. Cieľom je naučiť budúcich pedagógov využívať tieto technológie pre ich budúcu prácu.
Minister školstva ozrejmil, že ChatGPT Edu bol navrhnutý ako vyhradené prostredie pre vysoké školy a univerzity, pričom ponúka prístup k najnovším modelom OpenAI s dôrazom na ochranu údajov, bezpečnosť a podporu vzdelávania.
Tento rok bude podľa Druckera zlomový, ministerstvo začína s najväčšou reformou vzdelávania za 20 rokov - VIDEO
Vstupujúce dáta nebudú využívane na trénovanie AI, nástroj tiež podporuje učenie a prípravu, aj pedagogickú reflexiu. V Európe podľa jeho slov niečo podobné majú v Estónsku, čiastočne aj v Grécku a Nórsku.
Vzdelávanie prostredníctvom OpenAI
„Potrebujeme deti a žiakov viesť ku kritickému a etickému využívaniu digitálnych nástrojov. Potrebujeme však, aby naši budúci učitelia získavali reálne skúsenosti s týmito nástrojmi, s ktorými budú počas svojej kariéry pracovať,“ uviedol Drucker.
„Spolupráca s OpenAI presahuje samotné poskytovanie licencií. Pre Slovensko je kľúčovým prínosom predovšetkým strategické partnerstvo s globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie,“ dodal šéf rezortu školstva.
Ministerstvo školstva a zástupcovia samospráv podpísali memorandum o optimalizácii siete základných škôl - FOTO
V rámci spolupráce ide aj o odbornú podporu a vzdelávanie prostredníctvom OpenAI Academy, dohodnuté sú i možnosti vývoja a testovania nástrojov pre potreby vzdelávacieho systému či výskum pedagogicky hodnotného využívania umelej inteligencie.
„Pedagógovia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby budúce generácie mohli naplno využívať prínosy umelej inteligencie. Tým, že poskytneme budúcim učiteľom na Slovensku správne nástroje, vzdelávanie a podporu, toto partnerstvo pomôže pedagógom využívať ChatGPT a priniesť výhody umelej inteligencie do škôl v celej krajine,“ uviedla Jayna Devani, zodpovedná v OpenAI za medzinárodné vzdelávanie.
Povinné kurikulum pre stredné školy
Minister školstva Drucker tiež avizoval, že čoskoro predstavia aj ďalšie globálne partnerstvá v tejto oblasti. Rovnako oznámil, že čoskoro plánujú predstaviť aj upravený štátny vzdelávací program, upravujú vzdelávanie o AI.
„Dnes je možné o AI učiť, máme aj niektoré učebné materiály. Ale od nového školského roka to bude povinné,“ uviedol Drucker s tým, že predmety v jednotlivých ročníkoch budú doplnené o témy AI, a primerané veku.
Do konca roka predstavia aj povinné kurikulum pre stredné školy pre vzdelávanie v oblasti AI. Avizoval tiež, že najmodernejšie učebné materiály o AI sa aktuálne prekladajú. Štátny tajomník MŠVVaM SR Róbert Zsembera doplnil, že od 1. septembra 2026 by mali byť zriadené kompetenčné centrá AI, najmä pre oblasť vysokých škôl.
Finalizovanie novej schémy
Vzniknú na Slovenskej technickej univerzite (STU) a Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Vytvárať budú metodickú, odbornú a znalostnú podporu, a to ako pre študentov učiteľstva, tak aj učiteľov. Na projekt vyčleňujú 12 miliónov eur, na prvotné fungovanie aj udržateľnosť.
Optimalizácia siete základných a stredných škôl nie je samoúčelná, cieľom je podľa Druckera kvalitné vzdelávanie
Rovnako ohlásil, že finalizujú novú schému určenú na podporu inovatívnych študijných programov, medzi nimi aj tie zamerané na AI. Pôjde o výzvu pre vysoké školy, v hodnote 20 miliónov eur. Rovnako vzniká aj unikátny medzinárodný študijný inžiniersky program, a to medzi STU a TUKE. Bude reflektovať priamo na aplikáciu AI, podieľajú sa na ňom domáci aj zahraniční experti.