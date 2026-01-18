Rekonštrukčné práce na Spišskom hrade budú tento rok pokračovať podľa harmonogramu

V tomto roku budú rekonštrukčné práce na Spišskom hrade pokračovať v súlade so schváleným harmonogramom stavebných prác a platnou projektovou dokumentáciou. Nadviažu na už realizované stavebné, reštaurátorské a výskumné aktivity. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea (SNM) Barbora Zajačková.
Ako priblížila, od spustenia rekonštrukčných prác boli na Spišskom hrade vykonané viaceré činnosti, medzi nimi zriadenie staveniska, vyhotovenie výdrevy klenieb, reštaurátorské práce na stenách, klenbách, portáloch a okenných otvoroch, odstránený bol aj pôvodný násyp nad klenbami 1. nadzemného podlažia.
Oceľová konštrukcia
Namontovaná bola oceľová nosná konštrukcia, prebehlo osadenie vežového žeriavu a postavená dočasná ochranná strecha prekrytia 1. nadzemného podlažia pre potreby archeologického výskumu. „Ku koncu roka 2025 predstavuje objem doteraz realizovaných prác sumu 2 013 802,05 eura. Rekonštrukcia Spišského hradu je financovaná z finančných prostriedkov Programu Slovensko,“ uviedla Zajačková.
Doplnila, že Spišský hrad je v súčasnosti dočasne uzatvorený, dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky. Plné sprístupnenie hradu pre verejnosť je naplánované na začiatok tohtoročného apríla, no bude to závisieť od aktuálneho vývoja počasia a postupu prác.
Odborná správa
Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti zverejnil odbornú správu svojho pracoviska v Spišskej Novej Vsi so sídlom v Levoči o pokračujúcej rekonštrukcii Spišského hradu v správe Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči za rok 2025. Ako sa v nej uvádza, práce na hrade pokračujú, prebieha aj ďalšia fáza archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu, a tiež reštaurovanie osobitných prvkov stavby.
„Spišský hrad ako naša národná kultúrna pamiatka patrí k najprominentnejším a najrozmernejším súborom hradobnej architektúry na Slovensku, pričom je súčasťou lokality zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Hradná fortifikácia s jasne čitateľným stavebným vývojom slohových etáp od 12. storočia až po deštrukčný požiar v roku 1780 je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Hradný areál je rozdelený do štyroch väčších celkov – hradné jadro, horné predhradie, stredné predhradie, dolné predhradie – a tvorí ho zatiaľ 43 objektov,“ približuje správa. Dopĺňa, že hrad stojí na skalnatom hrebeni tvorenom travertínovým bralom, v nadmorskej výške 634 m, respektíve vápencovej skale prevyšujúcej okolitý terén približne o 200 metrov.
„Hradné jadro je situované na najvyššie položenom mieste hradného kopca, postupne prispôsobovanom lámaním skalného brala s následným využitím kameňa ako stavebného materiálu pri výstavbe samotného hradu. Obkolesujú ho hradobné múry, ktoré prirodzene kopírujú pomerne zvislé strmé steny brala zo všetkých strán, okrem prístupovej komunikácie z juhozápadnej strany cez vstupnú bránu,“ uvádza sa v správe.
Hradný palác
Samotný hradný palác, známy aj ako Románsky či Kolomanov palác, je situovaný na najodľahlejšom výbežku hradného kopca. Postavený bol na mieste pôvodného severného opevnenia hradného jadra.
„Objekt bol umiestnený na upravované skalné podložie, ako aj na staršie murivo prvotnej hradby, ktoré je zabudované priamo do jeho stien. Murivo paláca je zložené predovšetkým z veľkých nepravidelných kamenných blokov lomového charakteru, ktorých veľkosť sa smerom do výšky zmenšuje, pričom medzery vypĺňajú menšie skaly. Nárožia sú tvorené opracovanými travertínovými kvádrami po okraji s fazetovaním,“ objasňuje správa s tým, že v dôsledku opráv paláca a jeho postupných prestavieb boli do objektu vnesené aj pieskovec a tehla. Palác pri výstavbe nebol celoplošne omietaný, omietka vytlačená z ložných škár bola roztieraná lyžicou, respektíve podrezávaná.
Zachované kamenné stĺpiky
Na úrovni poschodia sa po obvode celého paláca nachádza osem združených románskych okien s polkruhovým pásom. Zachované kamenné stĺpiky s hlavicou a pätkou boli zo zabezpečovacích dôvodov uložené v depozite správcu hradu. Pri neskoršej prestavbe bolo jedno z okien na západnej stene upravené posunom ostenia a vybratím stredového stĺpika na dverný otvor vedúci na drevený mostík prepájajúci palác s ochodzou opevnenia.
„Tieto okná vyhotovené v jednej z najstarších stavebných etáp Spišského hradu (1. polovica 13. storočia / do tatárskeho vpádu v roku 1241) však boli sekundárne zamurované, pričom dodnes nie sú zamurovky úplne odstránené. V oknách na južnej a západnej strane paláca sú zamurované aj ich pôvodné sedílie, nakoľko pri ďalšej stavebnej úprave boli nahradené novými – menšími oknami so skoseným ostením a segmentovým záklenkom,“ uvádza sa v správe.
Približuje tiež, že v júni minulého roka začala osobitne riešená obnova objektu, ktorá sa prioritne zameriava na statické zabezpečenie zachovaných stavebných konštrukcií, odbornú regeneráciu prvotných otvorov (románske okná) a prípravu, respektíve vstavbu prvkov pre budúce funkčné využite tohto paláca, ako sú podlaha, prestrešenie či inžinierske siete.