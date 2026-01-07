Zimné prázdniny sa končia. Kedy budú v tomto školskom roku jarné a veľkonočné?

Veľkonočné prázdniny sú pre celé Slovensko v rovnakom termíne, jarné už tradične podľa krajov.
Trieda, škola
Foto: ilustračné, SITA/Marko Erd.
Žiaci základných a študenti stredných škôl sa po zimných prázdninách vo štvrtok 8. januára vracajú do lavíc. Voľno si užívali od soboty 20. decembra, keďže posledný vyučovací deň bol v piatok 19. decembra.

O niečo viac ako mesiac sa však už pre tri kraje (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský) začínajú jarné prázdniny. O týždeň neskôr budú doma žiaci a študenti Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Ako poslední si voľno užijú žiaci a študenti Košického a Prešovského kraja.

Kedy sú jarné prázdniny? – dátum

  • podľa krajov

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

  • posledný deň vyučovania pred prázdninami: piatok 13. február 2026
  • termín veľkonočných prázdnin: pondelok 16. až piatok 20. február 2026
  • začiatok vyučovania po prázdninách: pondelok 23. február 2026

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

  • posledný deň vyučovania pred prázdninami: piatok 20. február 2026
  • termín veľkonočných prázdnin: pondelok 23. až piatok 27. február 2026
  • začiatok vyučovania po prázdninách: pondelok 2. marec 2026

Košický a Prešovský kraj

  • posledný deň vyučovania pred prázdninami: piatok 27. február 2026
  • termín veľkonočných prázdnin: pondelok 2. až piatok 6. marec 2026
  • začiatok vyučovania po prázdninách: pondelok 9. marec 2026

Do veľkých letných prázdnin potom ešte bude voľno na Veľkú noc – veľkonočné prázdniny pre celé Slovensko sú v termíne od 2. do 7. apríla 2026, tzn. že posledný vyučovací deň je streda 1. apríl 2026 a návrat do škôl je na programe v stredu 8. apríla.

Kedy sú veľkonočné prázdniny? – dátum

  • posledný deň vyučovania pred prázdninami: streda 1. apríl 2026
  • termín veľkonočných prázdnin: štvrtok 2. až utorok 7. apríl 2026
  • začiatok vyučovania po prázdninách: streda 8. apríl

Školský rok 2025/2026 sa skončí 30. júna 2026, kedy si žiaci a študenti prevezmú koncoročné vysvedčenia. Veľké letné prázdniny sa začínajú od stredy 1. júla 2026 a potrvajú do 31. augusta 2026. Nový školský rok 2026/2027 potom štartuje v utorok 1. septembra 2026.

